Il Barcellona resta su Lobotka! Occhio anche al Manchester City, le ultime

Ci sono due big del calcio europeo che stanno guardando a Stan Lobotka: Barcellona e Manchester City, spuntano le ultime novità.

Stan Lobotka è di sicuro uno di quei giocatori ai quali Antonio Conte ha affidato in maniera concreta le chiavi del gioco azzurro: lo slovacco ha avuto un percorso di crescita in maglia azzurra davvero considerevole, diventando in breve un punto fermo all’ombra del Vesuvio. Le sue capacità tecniche, l’interpretazione del fulcro del gioco, sono tutti elementi che garantiscono a Stan l’ampia fiducia dell’allenatore e di tutto l’ambiente.

Certo, questo comporta anche l’aumento di interesse da parte di alcuni top club europeo: lo slovacco, infatti, è stato seguito per mesi da diverse squadre del Vecchio Continente, anche se il Napoli non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo se non attraverso proposte davvero irrinunciabili.

Eppure, stando ai nomi di squadre che stanno facendo in queste ore, la proposta potrebbe davvero arrivare nei prossimi mesi. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe una squadra spagnola ancora fortemente interessata a Lobotka; da qui potrebbe nascere un’offerta molto importante, tale da far traballare anche Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, Barcellona ancora su Lobotka: occhio anche a Guardiola

La squadra spagnola in questione sarebbe il Barcellona: in casa blaugrana, infatti, Lobotka gode di grande stima e già in passato sarebbero stati fatti dei sondati per capire l’effettiva fattibilità dell’operazione. Il Napoli, però, ha tenuto duro a blindato il suo centrocampista e punto di riferimento per il centrocampo. Eppure, i calatali – si legge – potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi, nella speranza di convincere Aurelio De Laurentiis con un’offerta importante per portare lo slovacco in Spagna.

Il Barcellona, però, non sarebbe l’unica compagine interessata: anche Pep Guardiola, infatti, gradirebbe di netto la possibilità di intavolare una trattativa con il Napoli per portare Lobotka a Manchester. Il City potrebbe effettivamente portare sulla scrivania del presidente De Laurentiis un’offerta tale da far vacillare chiunque.

Insomma, i prossimi mesi saranno decisive: Lobotka è a Napoli da tanto tempo, potrebbe cercare nuovi stimoli altrove e magari andare anche a bussare a soldi per aumentare i propri introiti economici. I prossimi mesi saranno decisive, l’assalto per il faro luminoso del club partenopeo potrebbe arrivare in qualsiasi momento.