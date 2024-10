Ultim’ora Kvara, il Napoli e Conte esultano: ecco perché

I partenopei possono esultare, lo faranno tutti: partendo dai tifosi ma passando per De Laurentiis e Antonio Conte fino ad arrivare a Kvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia è diventato uno dei simboli del Napoli, grazie al suo talento straordinario e alla capacità di fare la differenza in ogni partita. Il georgiano ha conquistato il cuore dei tifosi e ha dimostrato di essere un giocatore di classe mondiale. Arrivato quasi in punta di piedi, si è subito fatto notare con giocate di alta qualità, diventando rapidamente un elemento chiave della squadra.

Oltre ai successi in Serie A, Kvaratskhelia ha brillato anche a livello internazionale, attirando l’attenzione di grandi club europei. Tuttavia, per lui, Napoli non è solo una tappa di passaggio. C’è un legame autentico con la città e i suoi tifosi, che lo hanno accolto con calore e affetto. La sua personalità carismatica e il suo stile di gioco avvincente hanno fatto sì che si instaurasse un rapporto speciale con i supporters partenopei.

Schira lancia la bomba: “Napoli e Kvara vicini al rinnovo”

Recentemente, Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Un Calcio alla Radio – 3° Tempo per fare il punto sulla situazione del rinnovo:

“Su Kvara penso che ci stiamo avvicinando, va ancora colmato del tutto il gap con il Napoli che è arrivato a 5.5 + bonus per arrivare a 7, serve ancora uno step, secondo me. Credo si vedranno a fine mese. Kvara necessita, si aspetta e merita un adeguamento, ma il Napoli non vuole farsi prendere troppo dalla gola memore di quanto accaduto con Osimhen.”

La trattativa per il rinnovo si preannuncia complessa, ma l’intento di entrambi è quello di trovare un accordo che possa garantire un futuro luminoso al talento georgiano e al club partenopeo. Pare che entrambe le compagini siano orientate verso il prolungamento contrattuale, si continuerà insieme.

ll Napoli è consapevole dell’importanza di Kvaratskhelia nel suo progetto futuro. L’obiettivo è non solo mantenere la competitività in Italia, ma anche affermarsi a livello europeo. L’allenatore e la dirigenza vogliono costruire una squadra attorno a giocatori di talento, e Kvara è al centro di questa visione. La sua capacità di creare occasioni da gol, unita alla sua attitudine per il dribbling e i tiri dalla distanza, lo rendono un giocatore difficile da marcare per le difese avversarie.