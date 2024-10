Meret, tra rinnovo e addio a parametro zero: cosa sta succedendo con l’agente

Alex Meret potrebbe rinnovare con il Napoli o lasciare il club a parametro zero: ecco cosa sta succedendo con l’agente del portiere

La stagione di Alex Meret era partita nel migliore dei modi, prima dell’infortunio accorso durante il match contro la Juventus che lo ha tenuto fuori dal campo per le successive sfide con Palermo, Monza e Como. Fatta eccezione per la gara d’esordio con il Verona (dove non ha avuto comunque alcuna colpa sui 3 gol subiti), già dalla sfida con il Modena in Coppa Italia aveva mostrato a tutti che questo poteva essere il suo anno.

Anche nella magica stagione dello Scudetto ha saputo lasciare il segno con parate importanti, per poi perdersi come tutti nella terribile scorsa annata, terminata con il decimo posto. Quest’anno, come detto, era partito con il botto, con un intervento clamoroso nel finale della partita contro il Parma e con una serie di clean sheet conquistati anche grazie all’aiuto di una super difesa impostata da Antonio Conte.

Meret, vicolo cieco? Cosa succederà con il suo contratto

Al momento Meret è in fase di recupero dall’infortunio all’adduttore che lo ha costretto a lasciare il campo nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus poco meno di un mese fa. Dagli allenamenti non giungono notizie così positive sul suo rientro, tanto che potrebbe saltare anche la partita con l’Empoli del prossimo 20 ottobre al rientro dalla sosta. Un passo indietro rispetto alle voci più confortanti che arrivavano negli scorsi giorni.

Intanto, tiene banco anche la situazione legata al suo rinnovo contrattuale. Meret, infatti, è in scadenza nel 2025 e senza una firma nei prossimi mesi, potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero in estate. Il portiere friulano è già andato vicinissimo all’addio, nell’estate precedente allo Scudetto, con lo Spezia pronto ad accoglierlo. Il mancato arrivo di Provedel in azzurro, però, ha fatto cambiare i piani, rendendo Alex il portiere del terzo titolo.

Da quel momento ha acquisito più fiducia, anche se l’opinione della piazza su di lui è sempre stata controversa, spaccando a metà i tifosi. La dirigenza, però, sembrerebbe intenzionata a non perdere il giocatore, almeno non gratis. Ecco perché l’intenzione è quella di incontrare l’agente Federico Pastorello dopo la sosta. Stando a quanto riferito dal Mattino, però, il rischio è che si sia arrivati ad un vicolo cieco con il procuratore.

Nessuno scontro, ma, allo stesso tempo, neanche un punto di incontro preciso su cifre e condizioni del contratto. Uno scenario che complica, quindi, la vicenda, rendendola più spigolosa del previsto. Sarà comunque premura del d.s. Manna riuscire a trovare una soluzione che accontenti tutti, per capire come muoversi nei prossimi mesi.