Napoli, altro messaggio di David Neres a Conte: le ultime

In casa Napoli, in attesa della sfida con l’Empoli, bisogna registrare un messaggio di David Neres ad Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, nonostante i tantissimi assenti impegnati con le rispettive nazionali, si sta preparando per quando dovrà riscendere in campo dopo la sosta. L’altro giorno, infatti, i partenopei hanno disputato un allenamento congiunto con la Juve Stabia, terminato con il risultato di 6-5 a favore degli uomini dell’ex ct della Nazionale italiana.

Archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, dunque, il Napoli dovrà difendere il proprio primato in classifica, anche se ha di fronte a sé una gara molto difficile. I partenopei, infatti, saranno di scena allo Stadio Castellani per giocare contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, prima della gara contro i toscani, bisogna registrare un messaggio netto allo stesso Antonio Conte da parte del brasiliano David Neres.

Napoli, David Neres sta facendo di tutto per diventare titolare: i dettagli

David Neres sulla corsia sinistra, ovvero al posto di Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il calciatore perso l’estate scorsa ha una voglia matta di giocare una partita da titolare. Nel frattempo, proprio in occasione dell’allenamento congiunto di ieri contro la Juve Stabia, Antonio Conte ha schieratosulla corsia sinistra, ovvero al posto di Khvicha Kvaratskhelia

David Neres, dunque, spera di essere chiamato da Antonio Conte per le prossime partite di campionato sin dal primo minuto. Il brasiliano, al netto della gara di Coppa Italia contro il Palermo, è infatti sempre partito dalla panchina. Tuttavia, nonostante questo impegno limitato, il brasiliano ha sia segnato col Como che fornito la bellezza di tre assist vincenti ai propri compagni.

Politano. L’ex ct della Nazionale Italia, di fatto, ha voluto sempre sottolineare il grandissimo lavoro difensivo dell’esterno italiano. Fino a questo momento, quindi, David Neres è stato utilizzato da Antonio Conte come arma da ‘gara in corso’. Lo stesso tecnico pugliese ha infatti ribadito più volte sia il grande valore del brasiliano che le super prestazioni di Matteo. L’ex ct della Nazionale Italia, di fatto, ha voluto sempre sottolineare il grandissimo lavoro difensivo dell’esterno italiano.

Il primo obiettivo di Antonio Conte, quindi, resta quello di avere una squadra equilibrata e Matteo Politano, con le sue continue corse sulla corsia destra, garantisce al Napoli sia solità che fantasia. Per la gara di domenica 20 ottobre contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, dunque, il titolare del team partenopeo dovrebbe essere proprio l’ex calciatore del Sassuolo. Tuttavia, è ormai chiaro a tutti che David Neres avrà a breve la grande occasione di partire titolare in un match di campionato.