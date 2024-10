“È in dubbio per la trasferta di Empoli”, Conte ha già il sostituto: le condizioni dell’azzurro

Il Napoli scenderà nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Antonio Conte è già alle prese con i dubbi di formazione per la trasferta di Empoli.

Gli azzurri sono pronti a rituffarsi nel campionato italiano dopo la pausa per le Nazionali. L’Italia ha giocato ieri contro il Belgio e scenderà poi in campo lunedì contro l’Israele. Dopodiché l’attenzione sarà nuovamente focalizzata sul Napoli e sui calciatori azzurri che faranno rientro dalle rispettive squadre. Tra l’elenco dei convocati del Ct Spalletti non è presente ovviamente Alex Meret. Quest’ultimo, si è infortunato contro la Juventus ed è alle prese con un periodo di recupero importante.

Infatti, l’infortunio dell’estremo difensore è sembrato più grave del previsto. Non a caso, nelle ultime sfide, le chiavi della porta sono state affidate ad Elia Caprile. Quest’ultimo, si è reso autore di buone prestazioni, anche se al momento è impensabile una possibile alternanza con Alex Meret. Dunque, c’è molto attesa per il rientro del portiere che però potrebbe saltare anche la prossima trasferta di Empoli.

Meret è in dubbio per l’Empoli: ancora spazio per Caprile

Alex Meret è in fase di recupero dopo l’infortunio rimediato nel match contro la Juventus. Come riportato da “La Repubblica” il calciatore è desideroso di tornare in campo, anche se al momento continuano ad esserci dubbi sulle sue condizioni. L’infortunio sarebbe ormai alle spalle, ma l’estremo difensore potrebbe saltare la trasferta di Empoli in via precauzionale.

Al rientro di Meret sarà molto curioso vedere la posizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, si fida ciecamente del portiere friulano e con ogni probabilità gli riconsegnerà le chiavi della porta. Infatti, l’estremo difensore resta una pedina molto importante nello scacchiere dell’allenatore salentino.