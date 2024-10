Mercato Napoli, scelto il primo colpo per gennaio: arriva dalla Serie A

Il Napoli ha scelto il suo primo obiettivo per il calciomercato di gennaio: il giocatore arriva dal campionato di Serie A

La sosta per le nazionali dà tempo ai tifosi di sognare e alle società di lavorare. Se sul campo Antonio Conte sta approfittando della pausa per limare ancora dei dettagli importanti della sua idea di calcio, con i giocatori rimasti a Castel Volturno, la dirigenza ha già iniziato a pensare a quelli che potrebbero essere dei possibili rinforzi in vista del mercato di gennaio.

Una fase assolutamente prematura, che serve principalmente per sondare il terreno e capire le disponibilità degli altri club e dei giocatori attenzionati. Di fatti è impossibile prevedere con certezza se e quali esigenze ci saranno da qui ai prossimi 3 mesi, ma è anche giusto farsi delle prime domande e darsi delle risposte. Questo perché, anche grazie al mercato estivo, il Napoli è riuscito a rialzarsi dopo il terribile decimo posto dello scorso anno.

Napoli, idea Tchatchoua: i dettagli sulla possibile trattativa

Uno dei primissimi nomi che il Napoli starebbe valutando sul mercato per gennaio è quello di Jackson Tchatchoua. Un inizio di stagione straordinario quello dell’esterno destro del Verona, che benissimo fece anche all’esordio proprio contro gli azzurri, nel clamoroso 3-0 patito dalla squadra di Conte alla prima giornata di questo campionato.

Il classe 2001, che ha compiuto lo scorso mese 23 anni, ha già segnato 1 gol alla terza giornata contro il Genoa e servito un assist alla sesta con il Como. I gialloblu, ora, navigano a metà classifica con 9 punti, 1 solo in meno di un gruppone composto anche da Atalanta, Roma e Fiorentina, e con un distacco di già di 4 punti dalle squadre coinvolte nella primissima lotta salvezza.

L’idea Tchatchoua sarebbe nata già da qualche settimana, come riferito dal Mattino oggi, ma non si tratta più di un’emergenza. Con la difesa a 3, il camerunense avrebbe preso il posto da titolare come esterno destro a tutta fascia. Ma con il ritorno a 4 dietro, il suo ruolo sarebbe quello di alternativa, almeno in una prima fase. Da qui a gennaio, però, non sappiamo se Conte riproporrà un 3-4-2-1 o un 3-5-2 ed è per questo che l’ipotesi resta viva.

Il valore del giocatore si aggira intorno ai 12 milioni di euro, non pochissimi, soprattutto a gennaio. Il Napoli farà dunque tutte le sue valutazioni del caso, tenendo aperte anche piste alternative. Tra queste quella legata a Junior Dina Ebimbe, del Francoforte, che già la scorsa estate era stato accostato con forza agli azzurri, salvo poi restare in Germania.