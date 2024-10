Mercato Napoli, l’ex capitano lancia il nuovo acquisto: il messaggio è chiaro

I partenopei sono a caccia della squadra perfetta, i ragazzi di Conte stanno dimostrando che l’anno scorso è stato solo un campionato sfortunato.

Il Napoli viaggia a velocità supersonica, gli azzurri comandano la classifica di Serie A e così sarà almeno per un’altra settimana data la sosta nazionali in corso. Al rientro, i partenopei affronteranno una delle più belle sorprese di questa stagione: l’Empoli di Roberto D’Aversa. I toscani sono sempre stati un club difficile da affrontare per il team partenopeo, specialmente fuori casa. La squadra di Conte, dunque, avrà l’obbligo morale di non prendere sotto gamba la gara, anche perché l’Empoli è la seconda miglior difesa del campionato.

In questa particolare classifica c’è prima la Juventus, col Napoli appena sotto l’Empoli di una sola rete. Nonostante la solidità difensiva già ampiamente vista, Antonio Conte rimane un perfezionista e sa che si può fare sempre meglio. Il team partenopeo, proprio per questo motivo, potrebbe sfruttare un’occasione di mercato in inverno, gli azzurri sono sulle tracce dell’ex difensore centrale dell’Inter: Milan Skriniar.

Bruscolotti consiglia Skriniar al Napoli, ecco perché

Il Napoli è da tempo sulle tracce di Milan Skriniar, il difensore slovacco è stato cercato dagli azzurri anche nella passata sessione di mercato ma non si è andati oltre degli approcci formali per lui. Ha dichiarato recentemente di accettare le scelte del proprio tecnico ma che vorrebbe giocare di più, un messaggio chiaro quello dell’ex difensore centrale dell’Inter. Il nome dello slovacco, secondo molte indiscrezioni di calciomercato, è finito sul taccuino anche della Juve di Cristiano Giuntoli che avrebbe in mente di prendere uno tra lui e Hato per sostituire l’infortunato Gleison Bremer.

A parlare di Skriniar ci ha pensato anche un ex difensore del Napoli, il quale ha scritto un pezzo enorme della storia azzurra: Beppe Bruscolotti.

Tramite una sua storia Instagram ha messo sullo sfondo Skriniar con la maglia del Paris Saint Germain e il logo del Napoli alla destra, scrivendo: “ potrebbe essere il difensore che il Napoli cerca”.

Parole enigmatiche, nel senso che non fanno capire se si tratti di una notizia vera o di un semplice augurio per il suo caro e amato Napoli.

Per Skriniar, prorabilmente, sarà una lotta dura quella con la ‘Vecchia Signora’. Lo slovacco, di fatto, accenderebbe gli animi dei sostenitori dei partenopei e farebbe capire che il Napoli di Conte ha deciso di fare le cose in grande. Una difesa composta da Buongiorno e dall’ex Inter potrebbe anche permettere a Conte di tornare con la difesa a tre e spostare Di Lorenzo alto, questo perché Amir Rrahmani con Conte ha disputato tutte le gare dal primo sino al 90’. Il kosovaro, di fatto, è diventato uno dei pilastri della difesa del tecnico leccese.