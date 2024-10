Empoli-Napoli è un miraggio: altro titolare a rischio

Antonio Conte prepara con ansia la gara che vedrà affrontarsi Napoli e Empoli, bestia nera degli azzurri.

Antonio Conte avrà il compito di sfatare il tabù Empoli, gli azzurri mostrano sempre troppe difficoltà contro il club toscano. Nella fattispecie, quando il Napoli gioca ad Empoli non si preannuncia mai una partita scontata, viene da pensare alla rimonta dei toscani l’anno prima di vincere lo scudetto. Il Napoli era in vantaggio di due reti e si fece rimontare, trionfó l’Empoli per 3-2 in casa.

In queste ultime settimane sono state dette una miriade di parole sugli azzurri, specialmente da chi crede che questo rendimento non sarà continuo per tutta la stagione. Altri, invece, vogliono solo mettere zizzania tra il club di Conte e i propri tifosi. Conte intanto capisce chi sarà della gara e chi no, infischiandosene delle voci esterne e pensando solo ed esclusivamente col suo intelletto.

Emergenza Empoli: Viti out assieme a Maleh e Zurkowski

L’Empoli affronta in casa il Napoli dopo aver subito la prima sconfitta stagionale, nella precedente giornata infatti la squadra di Roberto D’Aversa ha perso contro la Lazio di Baroni per 2-1. Una partita sfortunata per gli ospiti che hanno subito entrambe le reti nei minuti finali delle due frazioni di gara. Il portiere ex Milan Vasquez sta stupendo tutta Italia e la scorsa settimana ha anche parato il rigore al Taty Castellanos.

Gli azzurri ,che giocheranno in casa, molto probabilmente dovranno fare a meno di tre calciatori importanti per la propria rosa. La Nazione, giornale di Firenze, ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Empoli in vista della gara contro il Napoli: “Ancora una mattinata di sole terapie ieri per Mattia Viti, che sta curando il problema alla schiena che lo ha costretto mercoledì scorso a lasciare il ritiro della Nazionale Under 21 di Tirrenia.

Il giovane difensore continuerà a fare esclusivamente cure anche questa mattina, ultima seduta settimanale dell’Empoli che lavorerà ancora al Centro Sportivo di Petroio a Vinci come per altro farà anche tutta la prossima settimana, a causa dei lavori di manutenzione che sono effettuati in questo momento al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. Lo staff medico valuterà il giocatore giorno dopo giorno. Così come farà anche con Maleh e Zurkowski.

La partita proveranno a gestirla i partenopei, cercando di subire il meno possibile. In porta, molto probabilmente, ci sarà l’ex estremo difensore dei toscani: Elia Caprile. Pronto a salutare il suo pubblico tra gli applausi dello stadio.