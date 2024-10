Empoli-Napoli, Conte avvisato: l’annuncio non lascia dubbi

Per il Napoli di Antonio Conte, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un avviso per la sfida con l’Empoli.

In questo weekend, come tutti sanno, il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. Tuttavia, soprattutto quando si è primi in classifica, la luce dei riflettori è sempre sul Napoli di Antonio Conte.

Il team partenopeo, di fatto, ha sorpreso tutti, visto che nessuno si aspettava questo rendimento già in questa prima parte di stagione. Alla ripresa del campionato, dunque, il Napoli dovrà confermare il suo primato, anche se dovrà prestare la massima attenzione contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Proprio in queste ultime ore, tra l’altro, è arrivato un messaggio netto ad Antonio Conte.

Empoli, l’ex partenopeo Grassi: “Napoli? Dobbiamo pensare a noi stessi”

A darlo, esattamente ai microfoni ufficiali de ‘Il Tirreno’, è stato proprio un ex giocatore del Napoli ed ora capitano dell’Empoli, ovvero Alberto Grassi: “Cosa posso dire sul Napoli? Ovviamente, sarà difficile da affrontare. Ma non dobbiamo commettere l’errore di guardare in casa degli altri. Il nostro obiettivo è quello di pensare solo a noi stessi, a prepararci bene e a giocarcela ancora meglio”

Queste parole di Alberto Grassi, preso dal Napoli nel gennaio del 2016, dimostrano la grandissima consapevolezza dell’Empoli. La squadra di Roberto D’Aversa, di fatto, è tra le sorprese di questo inizio di campionato. Nell’ultimo turno di campo ha sì perso contoro la Lazio, ma ha fatto soffrire tantissimo gli uomini di Marco Baroni.