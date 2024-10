Ultime Napoli calcio, polemica shock dal Brasile: la proposta potrebbe “inguaiare” Neres

Dal Brasile arriva la polemica da non credere: la proposta sulla Nazionale verdeoro potrebbe mettere nei guai David Neres.

Un inizio da incorniciare per il nuovo Napoli di Antonio Conte: a sette giornate dall’inizio del campionato di Serie A, la compagine partenopea è al primo posto in classifica, in solitaria, mandando un messaggio importante a tutta la concorrenza. L’obiettivo del tecnico leccese è quello di tenere l’ambiente tutto con i piedi per terra, il più possibile, con la mission di evitare ogni possibile entusiasmo dannoso. Sognare sì, ma continuare a lavorare: l’imperativo imposto dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana non lascia scampo.

Chi lavora per guadagnarsi ulteriori consensi nelle scelte di Conte, per quanto riguarda la rosa dei cosiddetti undici titolari, è senza dubbio David Neres. Il suo impatto con la maglia della SSC Napoli è stato davvero notevole, insidiando così anche Matteo Politano che, a ora, sembra essere ancora il designato per la titolarità sulla fascia destra. Le aspirazioni dell’ex Ajax e Benfica sono quelle di conquistare in primis la fiducia Conte, guardando di riflesso anche la Nazionale Brasiliana. La sua ultima presenza con la maglia del Brasile risale al 17 ottobre del 2023 e il sogno è quello di conquistarsi un posto in pianta stabile con la Selecao. Tuttavia, la proposta lanciata in queste ore nel Paese di origine dell’esterno azzurro potrebbe giocargli contro.

News SSC Napoli, dal Brasile: “No alla Nazionale per chi viene dall’estero”

In queste ore spunta la proposta che fa discutere: l’idea in questione è stata lanciata dal presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. Per quest’ultimo, i calciatori brasiliani che giocano all’estero non dovrebbero essere convocati dalla Selecao.

“Quelli che sono lontani non sono migliori di quelli che sono qui. In Brasile ci sono giocatori buoni e della stessa qualità (di quelli che giocano fuori, ndr), quindi date opportunità a quelli che sono qui”, ha dichiarato nel corso di un’intervista radiofonica il presidente della Cbf.

Dichiarazioni, le medesime, che fanno decisamente discutere, visto che nel mirino di questa proposta ci sarebbero calciatori di un certo livello come Vinicius, Rodrygo, Endrick e Eder Militao del Real Madrid, Raphinha del Barcellona, dei portieri Ederson del Manchester City e Alisson del Liverpool. Senza dimenticare, ovviamente, anche l’attaccante del Napoli David Neres, a caccia di una maglia da titolare sotto la guida di Conte e del ritorno nella Nazionale verdeoro.