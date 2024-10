Rinnovo Kvara, ultimatum al Napoli: l’annuncio

Il rinnovo di Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli: arriva l’annuncio rivolto alla società azzurra.

Dopo una stagione sottotono, Khvicha Kvaratskhelia è finalmente tornato ai livelli mostrati nel corso della stagione dello scudetto. Il georgiano, premiato anche come migliore del mese di settembre dalla Lega Serie A, è tornato a trascinare il Napoli, con l’arrivo di Antonio Conte che ha permesso all’attaccante classe 2001 di tornare ad esprimersi al meglio.

Una questione che continua a tenere banco è però quella del contratto di Kvaratskhelia. Nonostante la scadenza sia fissata per il 2027, lo stipendio attualmente percepito dal georgiano (1.8 milioni di euro a stagione, n.d.r.) non è all’altezza del livello mostrato finora. Il giornalista georgiano Kahka Dgebuadze è intervenuto sulla questione, annunciando come non ci siano stati passi avanti per il prolungamento del gioiello azzurro.

Rinnovo Kvaratskhelia, il giornalista georgiano non ha dubbi: “Lo stipendio deve partire almeno da 6 milioni”

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, il giornalista georgiano Kahka

Dgebuadze ha parlato della questione relativa al rinnovo di contratto di Kvaratskhelia, annunciando come in questo momento non siano stati fatti passi avanti per il suo prolungamento ma che a novembre ci sarà un nuovo incontro tra l’entourage del calciatore e la società::

Vincere in Champions League col Napoli non so se è possibile, so che la prossima stagione ci arriverà. Intanto, la questione con Kvara è aperta perché non c’è nessuna novità sul contratto. A novembre ci sarà un nuovo incontro tra le parti e vedremo. Sarebbe molto importante, anche per Conte, avere Kvara nella sua squadra per la prossima stagione, perché sarebbe fondamentale in Champions League. Ci sono diverse notizie sul rinnovo, anche quello della distanza tra le parti, si tratterebbe di due milioni di differenza. In questa situazione, tutto è possibile. Non posso dire niente con certezza.

Per il giornalista georgiano non ci sono dubbi sul fatto che l’attaccante del Napoli debba guadagnare uno stipendio non inferiore ai 6 milioni di euro a stagione e che, se la differenza tra richiesta e offerta fosse non eccessiva, la società azzurra dovrebbe fare un passo indietro ed accontentare il classe 2001: