News SSC Napoli | Il flop dello scorso anno sugli scudi, l’agente: “Sta tornando quello di prima”

Le dichiarazioni sull’ex calciatore azzurro fanno discutere i tifosi: il suo procuratore non ha alcun dubbio e rilancia le quotazione di uno dei flop dello scorso anno.

Giorni di attesa per i tifosi del Napoli, in attesa della ripresa del campionato di Serie A. Gli azzurri riprenderanno il proprio percorso il 20 ottobre, in occasione della trasferta del Castellani contro l’Empoli. Una ghiotta occasione, questa, per continuare a dimostrare il proprio valore e permettersi almeno un’altra settimana in vetta alla classifica. Il sorprendente rendimento dei partenopei è stato reso possibile soprattutto dalla sessione di mercato portata a termine da Giovanni Manna, impeccabile nel regalare innesti di livello ad Antonio Conte e al tempo stesso nel trovare nuove sistemazioni ai calciatori ceduti. Tra questi ultimi rientra un grande flop della passata stagione, nei confronti del quale è intervenuto l’agente: le parole dell’agente Valerio Giuffrida su Hamed Jr Traoré aumentano i rimpianti dei tifosi.

Napoli, Giuffrida sicuro su Traoré: “Sta tornando sui suoi livelli”

Tra le innumerevoli note stonate della recente annata figura Hamed Traoré, centrocampista ivoriano prelevato a titolo temporaneo durante la sessione di mercato invernale e attualmente in forza all’Auxerre. L’ex Sassuolo non è mai riuscito a imporre le proprie doti nei sei mesi di permanenza a Napoli, complice una discutibile forma fisica. Proprio sul rendimento dell’africano si è speso Valerio Giuffrida che, ai microfoni di TMW, ha provato ad aumentare i rimpianti del popolo azzurro, definendosi sicuro della sua ripresa. Di seguito quanto sottolineato:

“Ha scelto di mettersi in gioco in Francia perché sapeva che doveva trovare continuità ed è quello che sta facendo. Sta dimostrando quello che aveva fatto vedere ai tempi del Sassuolo. Alcuni eventi sfortunati gli hanno condizionato due anni di carriera, ma sta tornando il calciatore che conoscevamo e che aveva attratto l’attenzione di club importanti come Milan ed Arsenal”.

Questo quanto evidenziato da Giuffrida, sicuro del processo di rinascita da parte del suo assistito. L’impatto del giocatore con la realtà francese è stato molto positivo, come certificato dalle due reti nelle cinque apparizioni.

L’avventura di Traoré alle pendici del Vesuvio si è rivelata un vero e proprio fallimento per il club e il calciatore. La giovane età rappresenta un incentivo per provare a tornare sui suoi livelli, provando ad attirare in futuro anche l’attenzione degli azzurri. Al momento, però, domina una grande delusione per l’inaspettato rendimento del talentuoso centrocampista.