Mercato, il dirigente è sicuro: “Pronto per il Napoli”, può arrivare dalla Serie A

Il dirigente del club di Serie A apre al possibile approdo di un suo calciatore in una realtà come quella del Napoli: il giocatore in questione è già stato accostato al club azzurro.

Il primo posto in classifica porta finalmente serenità in casa Napoli: la cura targata Antonio Conte ha dato già i suoi primi effetti, con una squadra ritrovata nelle motivazioni e nelle ambizioni. Certo, la stagione è ancora lunga e la testa della classifica ha un’importanza relativa, ma ciò non toglie che i partenopei, così facendo, lanciano un chiaro messaggio alle pretendenti.

Il Napoli c’è grazie anche agli sforzi compiuti dalla società nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Tanti i colpi messi a segno dal direttore dell’area sportiva del club partenopeo Giovanni Manna, che ora è al lavoro già per impostare tracce potenzialmente importanti in vista delle prossime finestre di mercato. Reparto rifondato nel corso dell’ultima estate è stata la difesa, con tanti nomi accostati ai partenopei che, alla fine, hanno deciso di puntellare il pacchetto dei centrali con gli arrivi di Rafa Marin e, soprattutto, di Alessandro Buongiorno. Non è escluso, però, che nei prossimi mesi il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis possa decidere di intervenire nuovamente sul mercato. A tal proposito, c’è un nome che spesso diviene ricorrente dalle parti di Castel Volturno, ossia quello di Bijol dell’Udinese.

Mercato Napoli, Carnevale sicuro: “Bijol già pronto per una piazza come quella azzurra”

Jaka Bijol è uno dei giocatori della Serie A più seguiti, in particolare dall’Inter ma anche dal Napoli. Il centrale dell’Udinese è divenuto ormai un profilo di assoluta garanzia, su cui si sono accesi ormai da tempo i fari dei vari top club.

A parlarne è stato Andrea Carnevale, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, confermando tutti i progressi fatti registrare dal giocatore. Di seguito, quanto dichiarato dal dirigente dell’Udinese nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Bijol è pronto per una squadra come il Napoli, l’anno scorso ha fatto un Europeo straordinario, domenica ha fatto una grande partita. Ce lo teniamo stretto e non partirà. Può migliorare nell’essere leader, dovrebbe essere più napoletano e metterci più cazzimma”.

Carnevale ha dunque chiuso la porta all’addio per Bijol, anche se non sono chiari gli scenari in vista della prossima estate: non è affatto escluso che il calciatore possa spingere per l’addio, in virtù delle sirene già respinte nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato.