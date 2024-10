Infortunio Meret, il Napoli è sicuro: la decisione è presa

Il Napoli si prepara per l’insidiosa trasferta di Empoli, gli azzurri dovranno decidere se affidarsi ancora a Caprile o tornare con Alex Meret.

Il portiere italiano ex Udinese e Spal è stato assente nelle ultime gare a causa di un infortunio che ha subito nella gara contro la Juventus all’Allianz Stadium, da lì ha giocato sempre Elia Caprile. L’estremo difensore che nella passata stagione è stato in prestito all’Empoli ha subito una sola rete in ben quattro gare. Goal di Strefezza nell’ultima partita, al Maradona, contro un grande Como guidato da Cesc Fabregas.

Alex Meret ha molta voglia di tornare a respirare l’aria dell’erba dello stadio, anche perché prima di essere costretto al cambio veniva da un periodo di forma smagliante. Il Napoli, non a caso, è la terza miglior difesa del campionato di Serie A. Meglio degli azzurri solo Juventus e Empoli con una rete subita dai bianconeri e quattro che sono state inflitte nei confronti dei toscani. Il Napoli deve stare attento a non prendere “sottogamba” la partita con l’Empoli che storicamente ha creato molti danni ai partenopei, Conte ha deciso se puntare o meno su Meret.

Meret out, Caprile pronto a sfidare il suo passato

Alex Meret è sempre uno dei calciatori più criticati in casa Napoli, nonostante sia il detentore dello scudetto più bello degli ultimi anni assieme a Luciano Spalletti e Min-Jae Kim tra gli assenti. Le sue qualità molto frequentemente sono in discussione per i suoi tifosi, è intenzionato a farli ricredere e rispondere all’interno del rettangolo verde.

Nella giornata di ieri, gli azzurri hanno svolto un allenamento congiunto con la squadra campana della Juve Stabia, ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica:

Belle doppiette con cui Lukaku e Neres hanno confermato il loro crescente periodo di forma durante l’allenamento congiunto con la Juve Stabia, che si è svolto ieri pomeriggio a Castel Volturno. Almeno nel bunker dei Training Center è stata una giornata normale, senza alcuna tensione a parte i dubbi sul recupero di Alex Meret,

che potrebbe saltare per motivi precauzionali pure la trasferta di Empoli.

Ci sarà una giornata di riposo per il numero uno azzurro, ancora fiducia a Caprile che incontrerà il suo passato. La squadra con cui è diventato grande anche in Serie A. Sfida anche tra migliori difese che il Napoli potrebbe anche vincere.