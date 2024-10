“Dovrebbe stare zitto”Italia, che attacco di Criscitiello a Spalletti / VIDEO

Michele Criscitiello ha pubblicamente attaccato Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e attuale CT della nazionale azzurra.

Luciano Spalletti ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che non sono passate inosservate, quelle sul mondo degli ultras. Le sue recenti apparizioni negli stadi hanno fatto sì che si parlasse ancora di lui. Il giornalista non ha potuto sopportare le parole sugli ultras e la vicenda che ha recentemente contraddistinto l’Inter.

Spalletti sta facendo benissimo con la nazionale ma Michele Criscitiello ha trovato dei modi per criticarlo. Le parole del conduttore di Sportitalia sono contro lo Spalletti allenatore e non contro l’uomo, critiche che probabilmente sarebbero anche potute non arrivare.

Criscitiello: “Spalletti non è un santo”, le sue parole

Michele Criscitiello ha rivolto un attacco nei confronti di Luciano Spalletti per la sua gestione social e le sue ultime dichiarazioni, queste le sue parole.

“Spalletti a livello di comunicazione è zero, non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi ed è una cosa così grave così delicata. Per le sue dichiarazioni si dovrebbe vergognare a livello sportivo, dovrebbe avere il buon senso di stare zitto. Vogliamo poi fare i fenomeni? Innanzitutto nel calcio vergini non ne conosco poi se Spalletti è vergine ed è un santo chiedo scusa a Spalletti, quando parlo parlo sempre dell’allenatore mai dell’uomo.

Ti faccio un esempio: Spalletti ,che a livello mediatico a livello social è pari a zero, i tifosi del Napoli fanno uno striscione Luciano retta via ultras indicata ti aspettiamo in gradinata innanzitutto come social vale zero perché non capisce ,non sa, non si informa che lo striscione non era per lui ma era per un altro tifoso lui cosa fa prima di rimuovere il suo post? Rimette lo striscione, scrive grazie con il cuoricino e quindi strizza l’occhio agli ultras che nella sua testa lo avevano invitato in gradinata.

Gli stessi ultras che comunque non puoi non conoscere, perché 1-2 anni prima erano venuti nella tua sala stampa. Non si può non avere un rapporto perché indiretto o diretto nel mondo del calcio. I rapporti li abbiamo tutti, quello che dico è: facciamo finta di non essere dei santi o delle vergini perché Spalletti non ha nulla da nascondere ma neanche Simone Inzaghi.”