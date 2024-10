“Decisa la cifra da offrire”, un club di Serie A prepara l’assalto: l’azzurro può lasciare il Napoli!

Sono giorni molto caldi per il Napoli e non solo. Diversi calciatori che militano in Italia hanno subito brutti infortuni, motivo per il quale le società starebbero ritornando sul mercato.

La stagione sta entrando nel vivo, e i primi a risentire dei tanti impegni sono proprio i calciatori. Quest’ultimi, disputano più partite nell’arco di pochi giorni, aumentando sempre più il rischio infortuni. Non a caso, il calendario continua ad essere molto fitto, ovviamente meno per quelle compagini che non prendono parte alle competizioni europee. Tra queste, c’è il Napoli di Antonio Conte che giocherà una sola partita alla settimana, tranne in quei periodi dopo si scenderà in campo per la Coppa Italia. Tutto ciò, porta inevitabilmente dei vantaggi ma al tempo stesso anche degli svantaggi, basti ripensare alle perdite economiche derivate dalla mancata qualificazione.

Ovviamente, il tutto va ad incidere anche sulla rosa azzurra. Infatti, ad oggi, il Napoli possiede una squadra di altissimo livello grazie al mercato internazionale imbastito dal presidente Aurelio De Laurentiis. I “nuovi” arrivati hanno subito rubato la scena, come successo a Scott McTominay e David Neres. Proprio quest’ultimi, infatti, hanno chiuso ulteriormente le porte ad alcuni giocatori presenti in rosa. Tra questi, è presente anche Giovanni Simeone ormai sempre più ai margini del progetto. Proprio sull’argentino sarebbero arrivate novità importanti.

Simeone nel mirino del Torino: decisa la cifra!

La storia d’amore tra Giovanni Simeone e il Napoli potrebbe esser giunta ai titoli di coda. Lo spazio a disposizione dell’argentino è ormai sempre minore, ancora più dopo il mercato estivo e i volti nuovi approdati in Campania. Tutto ciò ha ridimensionato i piani del club legati all’attaccante. Stamane, come riportato da “TuttoSport” il Torino starebbe pensando proprio all’ex Fiorentina per colmare il vuoto lasciato in attaccato da Duvan Zapata. Quest’ultimo, ha rimediato un bruttissimo infortunio al ginocchio, concludendo anzitempo la sua stagione. Infatti, la società starebbe pensando di intervenire sul mercato per regalare una nuova punta al tecnico Vanoli.

Il club piemontese ammira moltissimo Giovanni Simeone, il quale continua ad essere molto appetibile sul mercato. Non a caso, Urbano Cairo sarebbe disposto a spendere ben dieci milioni di euro per ingaggiare l’argentino, in modo tale da avere un nuovo bomber in rosa. L’attuale attaccante del Napoli vanta tante marcature in Serie A, in quanto è sempre stato padrone dell’area di rigore in tutte le compagini in cui ha militato. Tale caratteristica è però svanita in Campania, motivo per il quale la cessione continua ad essere l’opzione più “adeguata”.