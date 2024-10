Calciomercato, dal Napoli al PSG: boom Manna

Gli azzurri sono intenzionati a lavorare in grande, a gennaio si prepara il grosso colpo dal Paris Saint Germain. Ci lavora Manna.

Il Napoli sta pensando al mercato di gennaio, gli azzurri vogliono proseguire il modus operandi introdotto da Antonio Conte nella passata sessione di mercato. Gli azzurri hanno abituato adesso i propri tifosi a calciatori di altissimo valore. Nello specifico, le operazioni che hanno portato ai piedi del Vesuvio gente del calibro di Romelu Lukaku e Scott McTominay hanno fatto sognare i tifosi partenopei.

Ora non si può più tornare indietro, non ci si può nascondere, bisogna continuare su questa linea e sulle strategie imposte dal direttore sportivo Giovanni Manna. L’ex Juventus sta cercando di strappare al PSG un calciatore richiesto anche dalla diretta concorrente, La Vecchia Signora. Questo perché dopo l’infortunio di Bremer, la Juventus vuole fortemente un difensore. Il Napoli e la Juventus sono a caccia dello slovacco ex Inter: Milan Skriniar. Il Napoli ci ha già provato in estate ma poi non si è conclusa al meglio la trattativa, ora il centrale vuole andare via da Parigi.

Skriniar non gioca più, il Napoli prova lo sgarbo ai parigini

Antonio Conte punta parecchio sulla solidità difensiva. Il Napoli, dopo le tre reti nella prima gara contro il Verona, ha subito davvero pochissimo. Nella gara contro la Juventus, ovvero la squadra maggiormente attrezzata che gli azzurri hanno incontrato fino ad ora, non c’è stato un singolo moment in cui bianconeri avessero avuto la possibilità di depositare la palla in porta. Per vincere, di fatto, bisogna avere la miglior difesa. Antonio Conte, quindi, avrebbe chiesto a Manna di provare a raggiungere un accordo di massima con Milan Skriniar.

Napoli su Milan Skriniar? Sì, secondo Calciomercato.com.

Il portale milanese racconta di un interesse che c’era già la scorsa estate e che potrebbe tornare in voga nelle prossime sessioni di mercato: “Lo scarso minutaggio e gerarchie chiare per Luis Enrique potrebbero portare Milan Skriniar a rivalutare la sua posizione e valutare l’addio a gennaio.

111 minuti totali giocati, tutti in Ligue 1, rappresentano un bottino troppo magro.

Un’occasione da cogliere per gli altri club. La Juventus ci sta pensando seriamente dopo l’infortunio al ginocchio di Bremer, mentre il Napoli potrebbe tornare alla carica per puntellare il reparto arretrato di Antonio Conte“.