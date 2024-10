Mercato Napoli, gli azzurri fiutano il primo colpo di gennaio: è un ritorno di fiamma

Possibile ritorno di fiamma in casa Napoli in vista del prossimo mercato di riparazione di gennaio: nel mirino un calciatore già accostato fortemente alla compagine azzurra.

Il Napoli vince e convince: il primo posto in classifica è accompagnato da sensazioni assolutamente positive, con Antonio Conte che sembra aver fatto leva sui punti giusti per risollevare la squadra partenopea. Uno scenario quasi impensabile soltanto qualche mese fa, quando il club azzurro chiudeva la scorsa stagione addirittura con un misero decimo posto in classifica.

Quest’oggi, grazie anche a quelli che sono stati i sacrifici in sede di calciomercato nella scorsa estate, l’intero ambiente sembra essere ormai stravolto, in positivo, con la consapevolezza di essere tornati competitivi. Servirà, però, restare con i piedi per terra e, perché no, magari anche qualche altro colpo per rinforzare un organico che, considerando anche l’assenza degli impegni europei, è davvero di alto livello.

Non è escluso che il club di Aurelio De Laurentiis possa tornare sul mercato a gennaio, con l’intenzione soprattutto di poter ritoccare le fasce. Il nome più chiacchierato a tal riguardo, nella scorsa estate, è stato quello di Amar Dedic, giocatore classe 2002 di proprietà del Salisburgo. Stando alle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, il Napoli potrebbe tornare a fare sul serio per lui.

Calciomercato Napoli, per gennaio si ripensa a Dedic: la notizia

Amar Dedic potrebbe nuovamente tornare di attualità in orbita Napoli, in vista della prossima sessione di calciomercato, prevista per gennaio.

Secondo quanto svelato da TeamTalk, durante la sosta delle Nazionali ora in corso, la dirigenza del club partenopeo dovrebbe incontrare l’entourage del giocatore, che ha riscosso molti gradimenti dalla Premier League. In particolare, gli ostacoli principali sarebbero il Manchester United e il Brighton. Stando alla medesima fonte, la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere in pole, ma è chiaro che la situazione va tenuta d’occhio da qui fino ai prossimi mesi, quando eventualmente si potrà entrare nel vivo con l’avvio della prossima sessione di calciomercato.

Già nella scorsa estate, Dedic è stato un nome accostato con forza al club partenopeo, che negli ultimi giorni del mercato estivo ha pensato anche a Dina Ebimbe, calciatore di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Insomma, le idee non mancano per il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, a caccia con ogni evidenza già ora di possibili occasioni in vista di gennaio.