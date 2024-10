Lukaku, c’è l’annuncio ufficiale: Conte ha confermato tutto

In serata, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un annuncio ufficiale su uno dei big del Napoli: Romelu Lukaku

Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta di ottobre con il successo di venerdì scorso contro il Como di Cesc Fabregas. L’assoluto protagonista di questa gara è stato sicuramente Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, infatti, contro il Como ha sia realizzato il rigore del 2-1 che ben due assist vincenti (uno a Scott McTominay ed uno a David Neres). Tuttavia, al netto della grande prestazione, è palese che Romelu Lukaku debba ancora trovare la migliore condizione fisica. Proprio su quest’ultimo aspetto aspetto bisogna registrare un annuncio ufficiale davvero importante.

Belgio il ct Tedesco: “Anche Conte ha confermato che Lukaku non è al top”

A farlo, esattamente in conferenza stampa, è stato il ct del Belgio, ovvero Domenico Tedesco: “Cosa posso dire su Lukaku? Non è al top della condizione e sta lavorando per recuperarla. Anche mister Conte ha confermato tutto ciò e, quindi, non c’è assolutamente nessunissimo problema”.

Il selezionatore del Belgio ha poi concluso il suo intervento su Lukaku: “Romelu ha preso la decisione di non essere con noi, ma non ci ha detto che rientrerà a gennaio o febbraio. Potrebbe rispondere alla convocazione anche già a novembre. Mentre adesso ci dobbiamo concentrare solo sui giocatori che ho a disposizione”.