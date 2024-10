“Kvara alla Lazio”, il retroscena spiazza tutti: è successo in diretta

In attesa del ritorno del campionato, in casa Napoli bisogna registrare un retroscena importante che riguarda Khvicha Kvaratskhelia.

Dopo aver battuto allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas, seppur con più di qualche difficoltà, il Napoli di Antonio Conte ha confermato il proprio primato. Fino alla ripresa del campionato, dunque, gli azzurri sono certi di guidare la classifica con due punti di vantaggio sul secondo posto, occupato ora dall’Inter campione d’Italia in carica.

Mentre al terzo posto, con tre punti di svantaggio, c’è il terzetto formato dalla Juve di Thiago Motta, dall’Udinese e dalla Lazio dell’ex giocatore azzurro Marco Baroni. Una volta archiviata questa sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli di Antonio Conte riprenderà la propria corsia nella difficile trasferta dello Stadio Castellani contro una delle sorprese di questo primo scorcio di campionato, ovvero l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, in attesa del ritorno della Serie A, in casa partenopea bisogna registrare un retroscena su Khvicha Kvaratskhelia che ha davvero spiazzato tutti.

Napoli, Igli Tare confessa: “Kvara è stato vicinissimo a diventare un calciatore della Lazio”

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “Kvaratskhelia è stato vicino alla Lazio prima che diventasse un calciatore del Napoli. Perché poi non è venuto da noi? Non posso dirlo, ma è vero che c’è stata l’opportunità di poterlo prendere”.

Queste parole di Igli Tare, ovviamente, hanno fatto subito sia il giro delle varie testate che dei media. Anche perché questi sono giorni caldi per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Considerando la sosta del campionato, infatti, è tornato di moda il discorso del rinnovo del contratto del calciatore georgiano.

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, la richiesta dell’entourage di Kvaratskhelia è infatti di 6 milioni di euro più bonus all’anno, ovvero lo stesso contratto che ha Romelu Lukaku. Per ulteriori aggiornamenti, però, bisogna aspettare a fine mese.

Le parti, infatti, si sono dati appuntamento a Milano proprio nei giorni conclusivi di questo mese di ottobre. Nel frattempo, ovviamente, i tifosi azzurri sperano che uno dei protagonisti del terzo scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina possa continuare a giocare con la maglia azzurra. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa di più sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.