De Laurentiis non fa regali: il piano per blindare l’azzurro

Aurelio De Laurentiis non vuole fare regali a nessuno, soprattutto alle dirette concorrenti: il piano per blindare il top player.

Dopo un’estate piena di colpi di scena, il Napoli è riuscito a dare una scossa alla nuova stagione. De Laurentiis ha rivoluzionato completamente la rosa, in accordo con Antonio Conte. In tanti hanno lasciato il progetto azzurro, perché non vi erano più gli stimoli e le premesse giuste per restare. Il mister, però, ha anche blindato qualche calciatore, ponendo un veto alla cessione. C’è chi invece, verso inizio agosto e prima dell’inizio della stagione, era ad un passo per lasciare la società.

Stiamo parlando di Alex Meret, per qualche giorno protagonista di rumors di mercato. Il Napoli aveva anche pronta la lista dei suoi sostituti, salvo poi fare marcia indietro e dare fiducia all’estremo difensore azzurro, protagonista dello Scudetto. Il portierone, però, ha un “problema” da risolvere. E non si tratta semplicemente dell’infortunio muscolare.

Infatti, il numero 1 del Napoli ha ancora un anno di contratto con il club e nei prossimi giorni è necessario un incontro con il suo agente Federico Pastorello per limare i dettagli del rinnovo. De Laurentiis non ha intenzione di perdere Meret a parametro zero.

Meret vuole il rinnovo: anche il Napoli vuole trovare l’accordo

Secondo quanto riportato dal Mattino nell’edizione odierna, tra il Napoli e Meret non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Presto, però, le parti si incontreranno e decideranno il da farsi. In particolare, sia il giocatore che la società hanno intenzione di prolungare il contratto che scadrà a giugno 2025.

Si tratta di una trattativa che è partita molto a rilento ed è solamente in una fase iniziale. Dopo la sosta, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna incontrerà l’agente Pastorello per provare a gettare le basi. Meret chiede un prolungamento di 3 anni, quindi con scadenza del contratto fino al 2028. Ragionevole. Il portiere si trova benissimo e nonostante ogni tanto sia al centro di critiche dei tifosi azzurri avrebbe il piacere di continuare l’avventura con i partenopei. A fine ottobre, con l’arrivo di Pastorello in città, ci potrebbe essere la svolta.

Il Napoli vuole trovare l’accordo per non rischiare di perdere a parametro zero un portiere di questo livello: un campione d’Italia, d’Europa e uno dei pupilli di Spalletti per il terzetto dei portieri in Nazionale. Sarebbe davvero un regalo alle big di Serie A lasciarlo partire gratis.