Meret ci sarà già contro l’Empoli? Arriva la novità sulle condizioni, indizio sul rientro

Arrivano novità in merito alle condizioni e al rientro in squadra del portiere del Napoli, Alex Meret, fuori negli ultimi impegni della squadra partenopea per un infortunio.

Elia Caprile, quando chiamato in causa in questi ultimi impegni a causa dell’assenza per infortunio di Alex Meret, ha dimostrato di saper essere all’altezza della situazione. L’estremo difensore ex Bari ed Empoli ha avuto modo di mettere in evidenza le sue qualità, portando a casa anche tre clean sheet contro la Juventus e il Monza, e in Coppa Italia contro il Palermo. Pur consapevoli che Caprile rappresenti una più che valida alternativa, tutto l’ambiente aspetta il ritorno tra i pali di Meret, che si è fermato per infortunio nel corso della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juve.

Quando ritornerà tra i pali della SSC Napoli il portiere friulano? L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle condizioni del portiere friulano, che potrebbe bruciare addirittura le tappe e fare il suo ritorno in campo già dopo la sosta per le Nazionali, nella sfida contro l’Empoli. Una grande notizia per il tecnico azzurro Antonio Conte, che sta puntando fortemente sull’ex Udinese e SPAL in questa sua avventura sulla panchina del club partenopeo, evidentemente con ottimi riscontri, date le varie prestazioni.

Infortunati SSC Napoli, Meret pronto a bruciare le tappe: le ultime sul rientro

Ci sono novità in merito al rientro del primo portiere della SSC Napoli, Alex Meret, che ha saltato gli ultimi impegni con il club partenopeo per un infortunio.

Di seguito, quanto svelato da Il Mattino oggi in edicola, secondo cui procede spedito il programma di recupero messo a punto dallo staff medico della società partenopea, capitanato dal dottor Raffaele Canonico:

“La notizia da Castel Volturno, dove ieri è ripresa la preparazione, è un’altra: Meret sta bene, sta bruciando i tempi e il piano di recupero va avanti proprio nella direzione che era stata prevista dal medico, Raffaele Canonico. Alex torna titolare, molto probabilmente, con l’Empoli, alla ripresa del campionato”.

Cresce, dunque, la fiducia circa un recupero a stretto giro di Alex Meret, pronto a riprendersi il posto in luogo a Elia Caprile, che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter essere un’ottima soluzione di ripiego, confermando quella che è la fiducia che ha avuto il club del presidente Aurelio De Laurentiis nei sui confronti.