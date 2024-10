Rinnovo Kvara, dalla Georgia l’annuncio: dopo la sosta nuovo incontro, spuntano i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia ed il Napoli, si parla del rinnovo di contratti: ci sono novità che arrivano direttamente dalla Georgia. Il numero 77 azzurro potrebbe ricevere a breve un’importante proposta dal parte del club azzurri di Aurelio De Laurentiis.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è uno degli argomenti caldi in casa Napoli ormai da mesi. Agente e papà hanno fatto tremare la piazza nel corso dell’estate, con dichiarazioni che sembravano aprire le porte ad una possibile cessione durante la stessa sessione estiva. Il Paris Saint Germain ha seguito la situazione in maniera costante, anche nella speranza potesse aprirsi uno spiraglio per provare a mettere le mani sul giocatore.

Il Napoli ha sempre fatto muro, con Antonio Conte che ha posto il georgiano al centro del nuovo progetto tecnico; poi c’è il lavoro di Aurelio De Laurentiis, che ha sempre definito il giocatore incedibile ed ora sta cercando il modo di intavolare il rinnovo di contratto. Kvara, dal canto suo, si è messo a disposizione di Antonio Conte e della squadra, nella speranza di avere quell’adeguamento tanto atteso.

In queste ore l’argomento è tornato al centro dell’attenzione, e l’edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport ha riportato quelle che sono le ultime riguardo il rinnovo del numero 77 azzurro: il prossimo incontro – si legge – dovrebbe esserci dopo la sosta, col Napoli che ha ormai ben chiaro quale sarà la proposta da fare allo stesso Khvicha per cercare di tenerlo a Napoli il più possibile.

Rinnovo Kvara, le ultime dalla Georgia

Il Napoli – riporta la Gazzetta – presenterà al giocatore una proposta da 6 milioni di euro con prolungamento fino al 2029: in questo modo sarà proprio Kvara, insieme a Lukaku, ad essere il giocatore più pagato della rosa azzurra. Le parti si incontreranno dopo la sosta, la sensazione è che il club azzurro voglia chiudere un accordo entro la fine del 2024, dando una svolta definitiva ed arrivando entro questo limite alla fine della telenovela.

Tra le novità anche l’inserimento di una clausola rescissoria: le parti lavoreranno anche su questo, pare che l’intenzione sia quella di inserirne una da più di 100 milioni di euro. Cifra importante, che dovrà essere però rifinita e pattuita in maniera chiara tra le parti. Mamuka Jugeli (agente del ragazzo) e Giovanni Manna saranno i protagonisti di questa trattativa che va ormai avanti da tempo ma che potrebbe trovare un epilogo proprio nelle prossime settimane.