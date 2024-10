“Neres vale tre Lozano!”: arriva la sentenza in diretta

Un avvio di stagione importante per David Neres, arrivato in estate al Napoli. In queste ore è arrivata una sentenza molto particolare in diretta.

David Neres ha avuto senza dubbio un impatto molto importante sul calcio italiano. Quando sono passate soltanto otto giornate dall’inizio della Serie A, il brasiliano ha già realizzato due gol e quattro assist tra campionato e Coppa Italia. Un andamento considerevole, stando anche a quelli che sono stati i minuti giocati fino a questo momento.

Neres è uno degli attaccanti che è meno sceso in campo fino a questo momento: soltanto Ngonge, Cheddira e Zerbin hanno raccolto meno minuti sul rettangolo di gioco, il che lascia intendere quanto il suo avvio di stagione rappresenta un unicum per gli ultimi anni del Napoli.

Neres-Lozano, De Maggio lancia la sentenza in diretta

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato oggi in diretta ai microfoni di Radio Goal, analizzando proprio questo rendimento importante di David Neres con la maglia del Napoli, e lanciando anche una sentenza riguardante un ex azzurro che all’ombra del Vesuvio ha fatto discutere, Hirving Lozano.

“Neres vale tre Lozano. Io son sempre stato sereno per il Napoli, anche dopo la sconfitta di Verona. Sapevo che con Conte le cose sarebbero migliorate, sapevo che sarebbero arrivati altri giocatori ed il Napoli non a caso è primo. Noi ci dimentichiamo che a centrocampo, oltre Gilmour, in panchina c’è anche Folorunsho”, ha detto De Maggio.