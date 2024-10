Napoli, volto nuovo a Castel Volturno: le ultime

A Castel Volturno ci si continua ad allenare anche durante la sosta per le nazionali, presente un volto nuovo in casa Napoli.

A Napoli è tornata un po’ di serenità dopo la scorsa stagione. Di certo è ancora presto per trarre delle conclusioni, ma la squadra sembra aver ritrovato quella linfa che le aveva permesso di vincere lo Scudetto due anni fa. Sotto la guida di Conte, i partenopei sembrano aver ritrovato la giusta quadra e un’idea di gioco ben precisa. Anche sul piano del carattere, quando scendono in campo, i giocatori sono più motivati e decisi. Ma sarà fondamentale, durante questa sosta per le nazionali, non abbassare la guardia e tenere alta la concentrazione.

Al momento , il Napoli occupa il primo posto in classifica con 16 punti in sette giornate: a +2 dall’Inter seconda. Al rientro ci saranno due match sulla carta facili contro Empoli e Lecce, che precederanno tre sfide contro tre top club: Milan, Atalanta e Inter. Il campionato non si deciderà sicuramente nel prossimo mese, ma le prossime partite che attendono la squadra di Conte rappresenteranno un crocevia per la stagione azzurra. Intanto a Castel Volturno, mentre la prima squadra prepara le prossime sfide di campionato, la Primavera accoglie un nuovo ragazzo.

Napoli Primavera, arriva in prova Dimitrisin

Come riportato dalla pagina Giovanili Napoli su Facebook, David Dimitrisin è arrivato a Castel Volturno. Il ragazzo moldavo sarà aggregato alla Primavera e affronterà un periodo di prova. Si tratta di un difensore centrale classe 2007, dotato di grande struttura fisica che ha già esordito nella massima serie in patria. Dimitrisin è un giocatore del Zimbru Chisinau, la squadra più antica in Moldavia nonché l’unica ad aver sempre partecipato alla massima serie locale. Il giocatore inoltre ha fatto tutta la trafila della nazionale e al momento gioca da sotto età nell’Under 19 moldava.

Dimitrisin dovrà dunque convincere mister Dario Rocco e il suo staff di meritarsi questo salto di qualità. Nel frattempo, De Laurentiis può sorridere e sperare che questo giovane possa fare le fortune del club. Ci si aspetta tanto dal ragazzo che in patria ha dimostrato di avere potenziale e di meritare una piazza più importante.

Saranno, quindi, giorni importanti a Castel Volturno che determineranno il futuro di Dimitrisin. Nel frattempo, anche la prima squadra tornerà sul campo per preparare le prossime sfide di campionato. Sarà un periodo delicato per la squadra di Conte ma anche per il giovane 2007, visto che è chiamato ad affrontare un importante passo per il suo futuro.