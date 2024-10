Napoli, l’ex Tuanzebe ha rischiato di perdere un dito: ecco come

In serata è arrivata un’incredibile notizia che riguarda un ex giocatore del Napoli, ovvero il difensore Axel Tuanzebe.

Dopo aver battuto il Como di Cesc Fabregas, il Napoli di Antonio Conte si è confermato primo in classifica fino al ritorno del campionato tra circa una decina di giorni. Anzi, visto il pareggio della Juve rimediato contro il Cagliari, gli azzurri hanno portato a due punti il proprio vantaggio sul secondo posto, dove adesso c’è l’Inter.

Antonio Conte, di fatto, ha già fatto un incredibile lavoro, visti i disastri della stagione. Il Napoli è ora atteso dalla sfida dopo la sosta di Empoli, ma prima bisogna registrare un incredibile episodio ad un ex suo calciatore: Axel Tuanzebe.

L’ex Napoli Axel Tuanzebe stava per perdere un dito mentre lavava un bicchiere: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, Il difensore (giocatore del Napoli nella seconda parte della stagione 2021/22) si stava per tagliare un dito mentre stava lavando un bicchiere. I frammenti di quest’ultimo , di fatto, hanno reciso il dito del calciatore in maniera così profonda che si è sfiorata l’amputazione.

Il dito di Tuanzebe (ora all’Ipswich Town), dunque, è stato ‘salvato’ dall’ottimo lavoro dei medici e degli infermieri che l’hanno curato. Tuttavia, al netto del grandissimo sospiro di sollievo per la mancata amputazione, il difensore inglese resterà per un po’ lontano dai campi di gioco, come ha annunciato McKenna (tecnico della squadra ingelese).