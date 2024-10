“Lukaku ha un problema”, il CT del Belgio spiazza tutti: l’intervista

Il CT del Belgio, Domenico Tedesco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, parlando anche dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku.

Uno dei grandi protagonisti di questo nuovo Napoli, capace di dimenticarsi le forti delusioni dello scorso anno con un primo posto in classifica, in solitaria, alla settima giornata del campionato di Serie A, è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga è riuscito a mettere il suo nome anche sul tabellino di Napoli – Como, fornendo anche due assist per gli altri due gol di David Neres e Scott McTominay. L’ex Roma e Inter, tra le altre, è stato voluto fortemente da Antonio Conte, che lo ha indicato come prima scelta fin da subito per la sostituzione di Victor Osimhen (andato a sua volta al Galatasaray, in prestito, ndr).

Big Rom, però, è apparso ancora fuori forma, motivo per cui il tecnico salentino dovrà ancora lavorare per ridargli lo smalto fisico dei giorni migliori. Anche per questo, il calciatore non farà parte dei prossimi impegni con il suo Belgio, dopo essere stato assente già nella prima sosta stagionale per le Nazionali, dello scorso settembre. A parlarne è stato il Commissario Tecnico della Nazionale belga, Domenico Tedesco, confermando i motivi che hanno portato alla non convocazione del numero undici dei partenopei.

News SSC Napoli, il CT del Belgio Tedesco torna a parlare di Romelu Lukaku

Il Commissario Tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, nel corso della sua intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, ha fatto il punto della situazione relativo alle condizioni di Romelu Lukaku.

Di seguito, quanto dichiarato a proposito dell’attaccante di proprietà della SSC Napoli:

“Spero che Romelu Lukaku sia con noi a novembre, ma vedremo. Dipende tutto da lui, dalla sua forma fisica. Al momento, difficilmente riesce a tenere novanta minuti”.

L’allenatore, dunque, sostanzialmente ha ribadito quanto svelato già nei giorni scorsi, quando ha rivelato i calciatori convocati per questa sosta per le Nazionali. Domenico Tedesco, inoltre, ha avuto parole al miele per Big Rom:

“Romelu è assolutamente un top player. Oltre a essere una persona fantastica e un leader naturale, è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero ed è ottimo per qualsiasi squadra”.

Infine, Tedesco si è espresso anche sulla scelta di sposare il progetto Napoli per ritrovare anche Antonio Conte in panchina: