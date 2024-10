Politano non convocato in Nazionale: Spalletti rompe il silenzio

Matteo Politano non è stato convocato in Nazionale da Luciano Spalletti, nonostante le buone prestazioni: il ct rompe il silenzio

Prima dell’Europeo, Matteo Politano è stato tagliato da Luciano Spalletti e non è stato convocato per la rassegna continentale. Il ragazzo ci rimase inevitabilmente male, credeva forse di meritarsi quella chiamata e quella opportunità.

Superata la figuraccia ad EURO 2024, il commissario tecnico della Nazionale ha continuato sulla sua strada, lasciando a casa Politano. L’attaccante del Napoli è stato di recente elogiato da Antonio Conte, perché sta vivendo un momento di forma incredibile. Nonostante tutto e nonostante il gol di Politano segnato proprio sotto gli occhi di Spalletti al Maradona, in occasione di Napoli-Monza, il ct preferisce altri giocatori. Ma in conferenza stampa a Coverciano, oggi ha rilasciato un commento: “Politano è tornato a fare tutta la fascia, è stato bravo anche in difesa, l’ho visto quando sono andato allo stadio”.

L’allenatore della Nazionale, però, non va oltre. Le porte per Politano resteranno aperte? Nel frattempo, il numero 21 azzurro sta giocando a livelli altissimi. Vedremo se Spalletti si lascerà convincere.