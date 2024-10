Lukaku o Osimhen? Bonucci fa discutere: “È lui il più difficile da marcare”

L’ex difensore, tra le altre, della Juventus e della Nazionale Italiana, Bonucci ha parlato del Napoli di Antonio Conte e sul confronto tra Romelu Lukaku e Victor Osimhen.

Romelu Lukaku è subito protagonista con la maglia del Napoli: nonostante una forma fisica non esattamente esaltante, il belga è già al centro dei dettami tattici di Antonio Conte. Contro il Como, l’ex United e Chelsea, tra le altre, ha messo a segno la rete del momentaneo 2-1, oltre che i due assist sui restanti gol di McTominay e Neres.

A parlarne è stato l’ex difensore della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci: nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, condotta dal giornalista Fabio Caressa, l’ex Juventus ha parlato proprio del confronto tra il bomber del presente e quello del passato, ossia Victor Osimhen. E non solo: perché Bonucci ha avuto modo di parlare anche di Antonio Conte, tecnico che ha incrociato sia alla Juventus che nella Nazionale Italiana. Secondo l’ex difensore, Victor Osimhen è più difficilmente marcabile rispetto a Romelu Lukaku, sottolineando che il belga resta comunque uno molto duro da tenere a bada.

Di seguito, quanto dichiarato dall’ex difensore:

“La mentalità di Antonio (Conte, ndr) già si vede. McTominay? È un giocatore completo. L’elemento importante, oltre a Lukaku, è proprio lui. Conte deve semrpe trovare la soluzione per vincere e se si è accorto che il calcio è cambiato, cambia. Convincere i calciatori delle proprie idee è la cosa fondamentale e Antonio ci è sempre riuscito, ovunque è andato. Ti entra dentro, nell’anima del giocatore. Kvara lo vediamo giocare in mezzo al campo che a Napoli non lo ha mai fatto. Ora lo ha convinto che a venire lì è la cosa giusta. “Scudetto? Ora sta mantenendo tutti con le ali basse, ma il suo obiettivo, dentro di sé, è sempre quello”.