“Può mai giocare cosi poco?”: Del Genio punzecchia Conte in diretta

Un messaggio molto chiaro da parte di Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, e diretto ad Antonio Conte.

Il Napoli di Conte sta prendendo forma in maniera sempre più netta con il passare della giornate. Gli azzurri continuano a vincere, mettere punti in cascina e legittimare un primo posto in classifica che attualmente è in solitaria. Una squadra forte, quella costruita in estate con Giovanni Manna che ha portato all’ombra del Vesuvio giocatori funzionali per il progetto targato Conte.

Poi c’è chi sta giocando meno, che cerca di mettersi in mostra in maniera importante e continua. Tra questi c’è di sicuro David Neres, ad oggi l’attaccante col miglior rapporto gol-assist e minuti giocati: un avvio davvero importante per il brasiliano, al punto da domandarsi se sia giusto vederlo ancora così poco in campo.

La frecciata di Paolo Del Genio ad Antonio Conte

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha toccato proprio l’argomento legato a David Neres ed i pochi minuti giocati fino a questo momento: “Neres? Ogni volta che entra fa qualcosa. Caro mister, mica possiamo andare avanti così tutto l’anno con questo giocatore che gioca otto minuti?”, ha detto Del Genio.

Insomma, le parole del giornalista sembrano una vera e propria frecciata, un messaggio da recapitare al mister: “Siamo primi, bravo Conte, non voglio creare nessuna polemica, però mi chiedo se un calciatore del genere che fa gol e assist può giocare così poco. E’ uno spreco”, ha detto ancora il giornalista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.