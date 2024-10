Gol, assist e non solo: Lukaku è già il perno del Napoli, c’è una statistica che sorprende tutti

Il dato sul centravanti belga certifica la centralità nelle idee di gioco di Conte, che si gode il proprio pupillo.

Giorni di grande gioia in casa Napoli per la vittoria rifilata al Como e il conseguente piazzamento in vetta alla classifica. Gli azzurri continuano ad assimilare le idee di Antonio Conte, che in seguito alla tremenda sconfitta all’esordio contro il Verona ha saputo immediatamente invertire il ritmo. Il primo posto è frutto di un impressionante lavoro di campo, ma soprattutto mentale. Non è casuale, inoltre, che dall’arrivo dei nuovi innesti le difficoltà si siano dimezzate. Tra gli acquisti subito immersi nella nuova realtà primeggia Romelu Lukaku, pupillo del tecnico pugliese. Il belga gode della stima incondizionata dell’allenatore, subito ripagata: a certificarlo è l’interessante statistica che fa seguito ai pesanti gol e assist.

Napoli, Lukaku il collante perfetto: la heatmap fa sorridere Conte

Romelu Lukaku è prontamente entrato nel cuore dei tifosi napoletani. Tre gol e quattro assist messi a servizio dei compagni finora, un bottino convincente soprattutto per l’incisività nei momenti di difficoltà. Il belga è risultato prezioso anche nell’ultimo match di campionato contro il Como, partecipando attivamente a tutte le reti. Ma non è finita qui, poiché a far gioire Antonio Conte è la centralità nel sistema di gioco: il numero 11 ama legare il gioco con i compagni, come dimostrato dalla heatmap della gara casalinga di venerdì di seguito proposta.

Negli 88 minuti di gioco al Maradona, big Rom non si è limitato al lavoro di boa prediletto. Le zone di campo percorse dall’attaccante mostrano un’enorme disponibilità nel venire incontro ai propri compagni, permettendo loro di salire il baricentro. Durante la prima frazione di gara, il belga ha frequentato la metà campo avversaria con maggiore intensità rispetto al secondo tempo. Un cambiamento probabilmente dettato da Conte e che ha consentito agli azzurri di rendersi maggiormente pericolosi.

Il manifesto è lo splendido assist servito a David Neres in occasione della rete del triplo vantaggio. Venendo a legare il gioco, Lukaku libera una quantità di spazio rilevante poi occupata dagli inserimenti degli esterni. Un aspetto su cui, presumibilmente, Conte lavorerà durante la sosta ora in programma: il belga è un’arma fondamentale nelle sue idee tattiche. I gol della formazione partenopea passano dai piedi e dal fisico dell’attaccante ex Chelsea. I tifosi sorridono, aspettando che il numero 11 raggiunga la migliore condizione fisica per provare a rompere ulteriormente gli equilibri.