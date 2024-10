Fiorentina-Milan 2-1, i rossoneri perdono terreno sul Napoli: la nuova classifica

La sconfitta dei rossoneri in quel di Firenze regala un nuovo scossone in classifica: può esultare anche il Napoli.

Si conclude la settima giornata del campionato di Serie A che vede il Napoli di Antonio Conte posizionato solitario in prima classe. A permettere il mantenimento della vetta dopo il successo interno con il Monza è stata la vittoria di venerdì rifilata al Como, la quale ha inevitabilmente trasferito una grossa dose di pressione alle dirette rivali scese in campo solo in un secondo momento. La primissima big impegnata in seguito alla gara del Maradona è stata l’Inter, che con fatica ha superato il Torino per tre a due. Scenario diverso, invece, per Juventus e Milan, reduci da risultati meno entusiasmanti ma di enorme importanza per i ragazzi di Antonio Conte. Lo scenario di classifica è estremamente interessante, sorridono i supporters partenopei.

Napoli, la classifica dopo la sconfitta del Milan: azzurri a più due dalla seconda

Il Napoli si gode il primo posto in solitaria. Questo lo scenario che accompagnerà il popolo di fede napoletana fino alla prossima giornata di campionato, che avrà inizio il 19 ottobre a causa della sosta dedicata alle nazionali. A chiudere il quadro del settimo turno è stato il big match tra Fiorentina e Milan, conclusosi sul risultato di due a uno per i padroni di casa. I ragazzi allenati dal tecnico napoletano Palladino hanno offerto un regalo agli azzurri, lasciando i rossoneri a cinque lunghezze.

L’inseguitrice più vicina è l’Inter campione in carica, attualmente distante due punti. Seguono Juventus, Lazio e Udinese come visibile dalla classifica di seguito proposta.

Non ci si poteva aspettare una primissima parte di stagione migliore per il Napoli, che torna a comandare in seguito alla sofferente annata. Lo scenario potrebbe migliorare già a partire dalla prossima giornata di Serie A, quando i partenopei faranno visita all’Empoli al Castellani e la Juventus riceverà la Lazio all’Allianz Stadium. Ma non è finita qui, poiché anche l’Inter sarà impegnata in un difficile big match, contro l’altra squadra della capitale, la Roma.

Una ghiotta occasione, dunque, per provare ad allungare ulteriormente sulle rivali e guadagnare terreno prima del complicato tour de force che vedrà i ragazzi di Conte affrontare quasi tutte le big del campionato. D’altra parte, il Napoli non dovrà cadere nell’ingenuo errore di lasciarsi andare ai troppi pensieri: il giudice finale, infatti, sarà sempre e solo il terreno di gioco.