Napoli, due big di Conte bocciati a sorpresa: il giudizio lascia di stucco

ll Napoli ha vinto anche contro il Como, ma tra gli uomini di Conte bisogna registrare due bocciature incredibili.

Dopo aver sconfitto il Monza di Alessandro Nesta, il Napoli ha sconfitto ieri sera un’altra squadra lombarda. Al Maradona, infatti, anche il sorprendente Como ha dovuto alzare bandiera bianca dinanzi agli uomini di Antonio Conte.

I comaschi hanno disputato un’ottima gara, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, ma poi non hanno retto al ritorno del Napoli. Gli azzurri, dunque, con questi tre punti resteranno primi almeno per le prossime due settimane, vista la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali. Tuttavia, nonostante l’importanza del successo ottenuto, bisogna registrare tra le fila degli azzurri ben due bocciature.

Napoli-Como, boccati Kvaratskhelia e Lukaku: ecco perché

Come riportato da ‘La Repubblica’, infatti, Kvaratskhelia e Lukaku non sono stati d’aiuto al resto della squadra. Il calciatore georgiano, di fatto, è stato sottotono, anche se ha provato a segnare con una percussione.

Mentre Romelu Lukaku, al netto dell’assist iniziale, si è ‘scosso dal torpore’ con il passaggio vincente fatto a David Neres. Questi commenti de ‘La Repubblica’, soprattutto per quanto riguarda il belga, hanno ovviamente scatenato tantissime polemiche.