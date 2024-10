Prima il gol con il Napoli, poi la proposta di matrimonio: “Ha detto sì”

L’azzurro ha condiviso sui social un momento molto bello della sua vita privata: l’annuncio ha fatto scatenare tutti i tifosi del Napoli, che hanno invaso di like e commenti il post in questione.

Momento esaltante in casa Napoli, in seguito alla vittoria per tre reti a uno contro il Como e un primo posto consolidato in classifica, con un segnale importante lanciato a tutte le pretendenti. Una prestazione non convincente per tutti i novanta minuti di gioco, ma la squadra di Antonio Conte è riuscita a trovare una soluzione, rendendo vani i tentativi della compagine allenata di Cesc Fabregas di impensierire gli azzurri.

Tra i protagonisti della sfida di venerdì sera, allo stadio Diego Armando Maradona, c’è stato anche David Neres, autore della terza rete che ha chiuso ogni discorso legato alla partita tra il Napoli e il Como. Il brasiliano è riuscito a concretizzare l’ottimo suggerimento del suo compagno Romelu Lukaku, portando a casa la soddisfazione di aver messo il suo nome sul tabellino. Il gol e non solo: il 4 ottobre 2024 sarà una data indimenticabile per l’ex Benfica anche per la proposta di matrimonio fatta alla sua compagna. “Ha detto sì”, ha annunciato il numero 7 dei partenopei sui social: il post ha mandato letteralmente in visibilio tutti i supporters di fede napoletana.

“Ha detto sì”: Neres pronto a sposare la sua Kira

David Neres presto sposerà la sua Kira: l’annuncio è arrivato direttamente dai social dell’esterno offensivo brasiliano, che subito si è conquistato l’affetto dei tifosi del Napoli a suon di gol e assist.

“Ha detto sì”: la descrizione a corredo del post pubblicato proprio in questi istanti ha fatto scatenare i supporters partenopei, che hanno trovato nell’ex Benfica un vero e proprio beniamino. Le foto mostrano tutta l’emozione da parte di Lady Neres, protagonista suo malgrado – insieme alla sua famiglia, David compreso – della rapina avvenuta nel post di Napoli – Parma. Quasi un mese dopo, la proposta di matrimonio rappresenta sicuramente un momento indimenticabile per la coppia, che si mostra fin da sempre affiatata sui social.

Un momento particolarmente positivo – a parte la disavventura citata poc’anzi, che rappresenta fortunatamente già un lontano ricordo – per queste prime settimane di David Neres in maglia Napoli, con la speranza di convincere quanto prima Antonio Conte a concedergli maggior minutaggio.

Di seguito, il post pubblicato dall’ex Benfica sul suo profilo Instagram ufficiale: