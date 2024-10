“Non regge i 90 minuti”, annuncio ufficiale su Lukaku: è successo tutto in conferenza

In casa Napoli, a poche ore dalla sfida col Como, c’è da registrare un importante annuncio ufficiale su Romelu Lukaku.

Il Napoli, dopo aver battuto il Monza domenica scorsa, questa sera scenderà di nuovo in campo contro il Como di Cesc Fabregas. Come ammesso dallo stesso Antonio Conte in conferenza stampa, di fatto, questa gara contro il team lombardo non sarà affatto facile, visto che arrivano alla gara del Maradona dopo aver battuto Atalanta e Verona.

L’obiettivo di Antonio Conte, dunque, è quello di tenere ai massimi livelli l’attenzione dei suoi ragazzi per questa gara così importante. In caso di successo contro il Como, infatti, il Napoli darebbe un grosso segnale all’intero campionato. Tuttavia, prima della sfida contro il team guidato da Cesc Fabregas, in casa partenopea bisogna registrare un annuncio ufficiale su Romelu Lukaku.

Belgio, il ct Tedesco: “Romelu non è al top, non ha i 90 minuti”

Domenico Tedesco, ct del Belgio, ha spiegato così la motivazione della mancata convocate di Lukaku per le prossime due gare di Nations League contro Italia e Francia: “Spero che Romelu sia con noi a novembre, ma vedremo. Lui, al momento, non riesce a reggere i 90 minuti. Tutti sapete che è arrivato tardi al Napoli”.

L’allenatore ha poi concluso il suo intervento, citando anche Ngonge: “Lukaku, anche se quando gioca, non è al top della sua condizione. Ci ha chiesto di poter lavorare individualmente in queste due settimane per poter fare dei passi in avanti. Ngonge? Ci ha impressionato nella prestazione in Coppa Italia. La Nations League rappresenta l’occasione di testare giocatori nuovi”.