Napoli in lotta per lo Scudetto? Gullit non ha dubbi

Ruud Gullit non ha dubbi: l’ex calciatore del Milan ha parlato del campionato italiano e della corsa Scudetto.

Il Napoli può davvero lottare per lo Scudetto? E’ la domanda che si fanno tutti ormai da settimane, visto l’ottimo avvio della squadra di Antonio Conte fino a questo momento. Un successo dietro l’altro, un filone allentato soltanto dal pareggio di Torino contro la Juventus. Al netto del mero risultato, però, il Napoli è rimasto sul pezzo anche durante la sfida contro i bianconeri, dimostrando di essere una squadra che sta assimilando nel più breve tempo possibile quelli che sono i dettami tattici del proprio allenatore.

Soddisfatto anche Antonio Conte che sta valutando la rosa, riscoprendo anche giocatori interessanti come Ngonge, Gilmour, Rafa Marin, elementi che il tecnico potrà sfruttare anche nel prossimo futuro per provare a costruire qualche soluzione diversa, sorprendere gli avversari e tenere tutti sull’attenti: si, perchè dare competitività al gruppo serve anche a stimolare i calciatore a dare il massimo in ogni circostanza.

Napoli e Scudetto, l’idea di Gullit è chiara

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Ruud Gullit, interrogato proprio sul campionato italiano e su quelle che potrebbero essere le squadre in lizza per lo Scudetto: “Se il Milan può vincere lo scudetto? Parlo da tifoso e dico di sì. Ciò premesso, credo che non sia giusto mettere pressione a questo gruppo che nelle ultime due estati ha cambiato quasi due terzi della rosa, oltre all’allenatore che ha un modo diverso di giocare rispetto al suo predecessore”, ha detto l’ex rossonero.

Oltre al Milan, però, un occhio anche alle altre squadre, quelle che potenzialmente potrebbero essere proprio le rivali della squadra di Fonseca (e dell’inter) per la corsa al titolo: “Attenzione però al Napoli e alla Juventus. Con Conte gli azzurri hanno ritrovato la mentalità vincente che ha permesso loro di vincere il campionato con Spalletti e in più non spenderanno energie fisiche e nervose nelle coppe europee: alla lunga può essere un bel vantaggio”, ha detto Gullit.

E poi, proseguendo sulla Juventus: “Motta ha portato a Torino una ventata di entusiasmo e la società gli ha dato una mano con una campagna acquisti estiva importante”, ha ancora detto l’ex calciatore di Milan ed Feyenoord. Insomma, un campionato aperto che secondo l’olandese può ancora regalare grandi sorprese.