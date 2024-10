Napoli-Como, mancato rigore su Kvara: la moviola fa discutere

Succede di tutto nel secondo tempo di Napoli-Como: Antonio Conte si scaglia contro il direttore di gara dopo il rigore non concesso.



È scoppiata la polemica in Napoli-Como, match valevole per la settima giornata di di Serie A. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, che ha visto le due formazioni chiudere i giochi sull’1-1, partenopei e lombardi hanno deciso di alzare i ritmi nella ripresa, dando vita ad una serie di episodi che hanno messo in serie difficoltà il direttore di gara. Uno di questi ha scatenato la furia di Antonio Conte, che riguarda il rigore non concesso dopo un evidente spintone su Kvaratskhelia.

Conte furibondo: il tecnico recrimina un calcio di rigore

Antonio Conte ha perso la pazienza nel corso della seconda frazione di gioco, scagliando la propria rabbia all’indirizzo dell’arbitro Ermanno Feliciani. Il direttore di gara è finito nel mirino dell’allenatore azzurro dopo l’avvenimento di un episodio controverso, che ha visto Kvaratskhelia andare giù nell’area di rigore del Como in seguito ad vistoso spintone.

L’episodio, avvenuto al minuto 63, ha mandato su tutte le furie il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona, ma sopratutto la panchina azzurra capeggiata da Antonio Conte. Il direttore di gara ha preferito lasciare correre sul contatto incriminato dal tencico dei partenopei, decidendo di evitare ricorrere al Var.

Dopo la presa di posizione dell’arbitro, Antonio Conte ha alzato ancor più i toni, rimediando un cartellino giallo da parte del direttore di gara. Sull’episodio ha cercato di fare chiarezza, Manuela Nicolosi, opinionista di Dazn per quanto concerne le dinamiche arbitrali: “C’è un contatto, c’è una spinta di Moreno su Kvaratskhelia. Ma concordo con l’arbitro Feliciani, non c’è abbastanza intensità per fischiare calcio di rigore”.

Prima della spinta di Moreno su Kvara, Napoli e Como si sono resi autori di un’accesa rissa a ridosso della metà campo. Anche qui, Nicolosi ha provato a mettere in ordine il tutto, giudicando quanto visto: “Manca il fallo di Kempf su Anguissa, ci sarebbe dovuta essere anche l’ammonizione per step on foot. Questo ha poi portato alla mischia tra Buongiorno e Strefezza”.