Napoli-Como, Conte avvisato: il messaggio è netto

A poche ore dall’inizio del match del Maradona tra Napoli e Como arriva l’annuncio del calciatore: Conte è avvisato.

Napoli e Como scaldano i motori. La sfida che aprirà la settima giornata di Serie A è alle porte e il Napoli vuole continuare a guardare tutti dall’alto anche durante la sosta delle nazionali. Con una vittoria la squadra di Antonio Conte sarebbe infatti sicura di rimanere da sola in testa alla classifica per altre due settimane, giorni in cui il tecnico leccese lavorerà per migliorare i meccanismi e le condizioni dei calciatori che rimarranno a Castel Volturno.

A poche ore dalla gara del Maradona che vedrà protagonisti Napoli e Como, ha parlato il centrocampista della squadra di Cesc Fabregas, Maximo Perrone, che ha lanciato un messaggio netto ai tifosi azzurri e soprattutto a Conte.

Napoli-Como, Perrone lancia la sfida: “Vogliamo imporre il nostro gioco”

Maximo Perrone, centrocampista classe 2003 del Como arrivato in prestito dal Manchester City, ha parlato a poche ore dalla sfida del Maradona che vedrà la squadra di Cesc Fabregas impegnata contro il Napoli. L’argentino non si è voluto nascondere, dichiarando come l’obiettivo sia quello di mantenere l’identità vista in queste prime giornate di campionato e di imporre il proprio gioco anche contro la squadra di Antonio Conte:

Vogliamo imporre il nostro gioco, sappiamo che il Napoli è forte ma vogliamo mantenere la nostra identità che ci porta a provare sempre a vincere le partite.

Oltre ad un pensiero sulla sfida contro il Napoli, Perrone ha parlato anche delle sue caratteristiche migliori e della sua identità da calciatore, sottolineando come prenda spunto dai migliori centrocampisti di qualità in circolazione tra cui Rodri:

Sono un calciatore che gioca tanto la palla e imposta l’azione. Mi piacciono i centrocampisti di qualità, che organizzano il gioco e credo che sia lo stile in cui mi identifico maggiormente. Un modello oggi? Rodri.

Un appunto anche sull’idea di gioco di Fabregas. Per il centrocampista argentino l’allenatore spagnolo ricorda Guardiola e in Italia ci sono poche squadre che propongono questo tipo di calcio: