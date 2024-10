Manna a DAZN: “Rinnovo Kvara? Stiamo parlando, siamo concentrati su altro. McTominay? La sua volontà determinante”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti prima della sfida contro il Como: il ds azzurro è stato molto chiaro.

Il Napoli di mister Antonio Conte è pronto a tornare sotto i riflettori dello stadio Diego Armando Maradona per misurare la propria forza in una nuova gara di Serie A. Gli azzurri, in testa alla classifica, tra pochi minuti daranno il via alla settima giornata di campionato, in cui si vedranno faccia a faccia con il Como di Cesc Fabregas. La squadra lombarda arriva con il morale a mille, frutto delle due vittorie di fila ottenute contro Atalanta ed Hellas Verona.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Como, il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il ds del club partenopeo ha trattato diversi argomenti, tra cui uno dei più delicati attualmente in casa Napoli, ossia, il rinnovo di Kvaratskhelia. Manna è stato molto chiaro, ma non solo sul futuro della stella georgiana del Napoli.

Manna è stato chiaro: le parole sul rinnovo di Kvaratskhelia

Giovani Manna è stato chiaro e inciso ai microfoni di Dazn: “Le pressioni fanno parte di questo lavoro. Le abbiamo noi stessi interne, ci sono anche esterne, ma dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso, sul lavoro, sulla squadra, restare tranquilli e giocare partita dopo partita. Como? Sta dimostrando grandi capacità e organizzazione di gioco, è una squadra bella da vedere. Tornando al Napoli, si è consolidato nel tempo. Non direi che siamo una scoperta. Rispetto all’anno scorso si, ma il lavoro paga. Noi rimaniamo lucidi e concentrati”.

Sulla trattativa per McTominay: “Scott è un giocatore importante, non l’abbiamo scoperto noi del Napoli, era al Manchester United. Non è stato semplice prenderlo, ma la sua volontà è stata determinante. Noi ci siamo fatti trovare pronti. Siamo contenti di averlo”.

Sul rinnovo di Kvaratskhelia: “La situazione di Kvara è molto chiara: ha tre anni di contratto, stiamo parlando, non abbiamo stress in questo momento, siamo concentrati su tante altre cose. Con calma parleremo con lui e il suo agente, ma senz’ansia”.