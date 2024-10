Ultime news Napoli, beffa per Politano: manca solo l’annuncio ufficiale

In arrivo cattive notizie per uno dei protagonisti di questo ottimo inizio di stagione del Napoli: manca solo l’annuncio ufficiale per Politano: si profila una vera e propria beffa.

Inizio di stagione incoraggiante per il nuovo Napoli di Antonio Conte: primo posto in classifica, in solitaria, dopo sei giornate e la certezza di essere ritornati quantomeno competitivi per le zone alte della classifica. Uno scenario davvero impensabile giusto qualche mese fa, considerando il decimo posto rimediato dalla compagine partenopea nella scorsa stagione. L’arrivo dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha ridato entusiasmo a una piazza depressa dopo un’annata tutt’altro che da incorniciare.

Tra i protagonisti di questo avvio interessante della squadra partenopea, c’è senza dubbio Matteo Politano: l’esterno azzurro si sta ritagliando il suo spazio anche sotto la guida dell’allenatore leccese, malgrado la società di Aurelio De Laurentiis ha fatto un investimento importante per David Neres. A parte il match di Coppa Italia contro il Palermo, il brasiliano ex Benfica è sempre partito dalla panchina, complice per l’appunto il rendimento di alto livello da parte dell’ex Sassuolo e Inter, in rete nell’ultimo match di campionato contro il Monza. Basterà per convincere il Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, a richiamarlo? Secondo quanto trapelato da Il Mattino, nulla dovrebbe cambiare.

Notizie SSC Napoli, Spalletti pronto a dire ancora no a Politano: la rivelazione

Matteo Politano lavora sodo, con tanto di risultati importanti, per cercare di ritornare in Nazionale. Cosa ne penserà Luciano Spalletti? Il Commissario Tecnico nei giorni scorsi non ha chiuso completamente la porta, ma ha anche ammesso tra le righe che, per esigenze tecnico – tattiche, non sarà scontata una sua chiamata.

Di seguito, quanto scritto da Il Mattino oggi in edicola a tal riguardo:

“Inutile dire che Politano continua a cullare la speranza di una nuova chiamata in Nazionale. Magari già per il prossimo doppio turno di Nations League contro Belgio e Israele. A quanto pare, però, il sogno è destinato a rimanere tale. Almeno fin quando Spalletti giocherà – come sta facendo e come sembra intenzionato ancora a fare – con il 3-5-2. Un modulo che certamente non esalta le caratteristiche dell’attaccante romano. Matteo, dal canto suo, continua a lavorare testa bassa e si concentra sull’azzurro – quello del Napoli”.

Si tratterebbe, eventualmente, di una nuova beffa per Politano, che da tempo è tenuto fuori dal discorso Nazionale e che, alla luce delle ultime prestazioni di livello, spinge per convincere il suo ex allenatore in azzurro.