Napoli-Como, il big di Fabregas avvisa Conte: l’intenzione è chiara

In attesa della sfida contro del suo Napoli contro il Fabregas, Antonio Conte è stato ‘avvisato’ da un big del tecnico spagnolo.

Dopo il pari con la Juve, il Napoli ha sconfitto domenica scorsa il Monza di Alessandro Nesta. Sulla carta, ovviamente, gli azzurri erano super favoriti per la vittoria finale, anche se avevano la pressione dell’occasione di tornare primi in classifica in caso di successo. I primi minuti della gara contro i brianzoli, infatti, sono stati un po’ compassati, ma poi i partenopei hanno portato a casa i tre punti con le reti realizzate da Politano e Kvaratskhelia.

Archiviata la sfida contro il Monza, il Napoli è atteso da un match contro un’altra squadra lombarda. Venerdì prossimo, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas. Tuttavia, nonostante i favori dei pronostici anche in questo caso, la squadra di Antonio Conte è stata già ‘avvisata’ per questa gara.

Como, Alberto Moreno è sicuro: “Vogliamo dominare ogni partita”

Alberto Moreno, ex Liverpool ed ora in forza proprio al Como, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del team lombardo: “Contro il Verona siamo riusciti a giocare un match completo, riuscendo a mantenere il controllo della partita. Si vedono sempre di più i nostri miglioramenti. Il nostro obiettivo è quello di dominare ogni gara, creare occasioni da gol, lavorare insieme e difendere da squadra”.

Il calciatore spagnolo ha poi continuato il suo intervento sul momento del Como di Cesc Fabregas: “Mi sto trovando molto bene con i miei compagni, è nata una bella atmosfera all’interno dello spogliatoio. Non ci sono giocatori di qualità, ma anche bravi ragazzi. Si capisce anche in campo quando una squadra diventa come una famiglia”.

Queste parole di Alberto Moreno, di fatto, confermano che il Como di Fabregas se la giocherà venerdì al Maradona contro il Napoli. Lo stesso Antonio Conte è consapevole di questo, visto che in conferenza ha anche affermato che la squadra sorpresa del campionato in questo momento è proprio quella lombarda.