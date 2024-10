La Juve vince in dieci a Lipsia: ha ragione Conte?

La Juve ha appena battuto in dieci il Lipsia, dimostrando tutta la propria fisica e tecnica. Proprio in giornata, Conte ha mandato una ‘frecciata’ ai bianconeri.

Dopo aver sconfitto in campionato il Genoa di Alberto Gilardino, la Juventus ha vinto anche in Champions League. I bianconeri, infatti, hanno appena battuto in trasferta il duro ostacolo del Lipsia con il risultato di 2-3.

Tuttavia, al netto dell’importanza dei tre punti, la notizia più importante per il team bianconero di questa sera è quella che riguarda lo spirito. La Juventus, infatti, è riuscita a vincere contro il Lipsia in dieci uomini. A sbloccare il match sono stati proprio i tedeschi con Sesko. I bianconeri hanno poi pareggiato con Vlahovic ad inizio ripresa.

Champions, la Juve mostra con il Lispia tutta la sua forza:

Anche se, appena nove minuti dopo dal gol del serbo, la Juve è finita in dieci per l’espulsione di Di Gregorio, reo di aver preso il pallone con le mani al di fuori della propria area di rigore. Ma al 65’ arriva un’altra mazzata per gli uomini di Thiago Motta, visto che Sesko realizza il rigore concesso per un braccio largo di Douglas Luiz.

La gara sembra destinata verso il successo del Lipsia, ma la Juve prima pareggia con un bellissimo gol di Vlahovic e poi realizza la rete della vittoria con un numero di Francisco Conceicao. La ‘Vecchia Signora’, di fatto, ha dimostrato tutta la sua forza, dando così ragione allo stesso Antonio Conte.

Il tecnico pugliese, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida col Como, ha infatti ribadito che ci sono altre squadre ben più allestite per vincere lo scudetto. Per dare più valore al suo concetto, il tecnico pugliese ha anche citato Totò: “Ccà nisciun e’ fess”. In molti, di fatto, hanno pensato che queste dichiarazioni dell’ex Ct fossero proprio una ‘frecciata’ alla stessa Juventus.