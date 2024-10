Napoli, tra ottobre e novembre la verità: il calendario svelerà il vero obiettivo degli azzurri

Il Napoli si prepara ad un percorso cruciale tra ottobre e novembre: il calendario svelerà la vera dimensione degli azzurri in questo campionato

La vetta della classifica deve essere un’indicazione per il Napoli e le sue avversarie, ma di certo non potrà rappresentare una garanzia fino alla fine dell’anno. Gli azzurri hanno perso all’esordio contro il Verona per 3-0, per poi incanalare 5 risultati utili consecutivi (6 con la Coppa Italia) con i successi su Bologna, Parma, Cagliari e Monza ed il pareggio per 0-0 in casa della Juventus allo Stadium.

Delle 4 vittorie, ben tre sono arrivate in casa e tutte contro squadre che si trovano dalla 13a posizione a scendere in classifica. Nulla è scontato comunque, dato che lo scorso anno i partenopei hanno fatto una fatica immensa a vincere al Maradona, che era diventato preda di successi delle squadre avversarie e teatro di figuracce. L’unico big match affrontato fin qui dagli azzurri si è concluso con uno scialbo 0-0, che resta però importantissimo, dato che fare risultato all’Allianz non è mai semplice.

Napoli, due mesi decisivi: il calendario degli azzurri

Venerdì prossimo, ancora al Maradona, arriverà il Como di Fabregas. La neo promossa è decima in classifica ed è reduce da due vittorie consecutive che l’hanno galvanizzata. Pesantissimo il trionfo contro l’Atalanta, significativo per il carattere visto in campo quello contro il Verona. Non arriva una squadra sprovveduta, anzi, ma l’avversario resta comunque alla portata degli azzurri dato l’obiettivo minimo della Champions League.

La prima trappola arriverà al rientro dalla sosta, dove il Napoli deve sperare di non aver perso la stessa verve del mese di settembre. La trasferta di Empoli, come ricorda anche la Gazzetta dello Sport questa mattina, è stata ostica per molti allenatori passati da qui, come per Benitez e Spalletti. Inoltre la squadra toscana è attualmente la seconda miglior difesa del campionato (solo 2 gol incassati) ed è una delle due squadre imbattute insieme alla Juventus.

Riuscire ad andarsene dal Castellani con i 3 punti sarà dunque difficile. Più alla portata, invece, la gara interna contro il Lecce di fine ottobre, con la squadra di Gotti che non sembra attraversare un periodo felicissimo. Se il Napoli dovesse fare filotto di risultati con 3 vittorie, allora avrà dato già un segnale inequivocabile al campionato. A quel punto dimostrerebbe davvero le sue intenzioni. Anche un passo falso, invece, potrebbe frenare gli entusiasmi.

E poi si entrerà in un periodo di fuoco. L’infrasettimanale contro il Milan a San Siro sarà il secondo grande ostacolo degli azzurri in questo campionato. Da qui ad un mese bisognerà vedere come ci arriveranno le due squadre, ma sarà sicuramente uno snodo cruciale per la lotta Scudetto. Tempo 5 giorni e Conte sfiderà Gasperini al Maradona in un lunch match che si prevede accesissimo. I nerazzurri stanno vivendo un inizio di campionato altalenante, ma in un mese potranno sistemare diverse criticità.

Prima della sosta di novembre sarà poi l’ora dell’Inter, ancora in trasferta. Storicamente il Napoli soffre a San Siro contro i nerazzurri e andare a sfidare i campioni in carica a casa loro resta un ostacolo di altissimo livello. Un mese abbondante per capire quali saranno le reali intenzioni del Napoli. Si conoscerà la sua dimensione ed il vero obiettivo finale. Conte ha chiesto di pensare a partita dopo partita. Non bisogna strafare e solo così gli azzurri potranno riuscire a mantenere alta l’attenzione e continuare a vincere.