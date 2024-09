“Milan più attrezzato”, che mazzata in diretta per il Napoli di Conte

Per il Napoli di Conte, dopo la vittoria del Milan contro l’Inter, è arrivata una mazzata in diretta televisiva.

Dopo il quinto turno di campionato, in attesa della gara di domani sera tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il Como di Cesc Fabregas, il Napoli è con l’Udinese al secondo posto dietro al sorprendente Torino di Paolo Vanoli. Questa seconda posizione, di fatto, è stata confermata dopo l’incredibile risultato di questa sera del derby meneghino.

Il Milan, infatti, ha battuto per 1-2 l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica. A passare in vantaggio sono stati i rossoneri con Pulisic. La ‘Beneamata’ ha poi pareggiato con Dimarco, ma nel secondo tempo gli uomini di Paulo Fonseca hanno legittimato il successo con il gol di Gabbia. Proprio dopo questa grande prestazione dei rossoneri, di fatto, è arrivata una ‘mazzata’ in diretta per il Napoli di Conte.

Lotta scudetto, Ambrosino: “Il Milan è la squadra più attrezzata per togliere lo scudetto all’Inter”

Massimo Ambrosini, ex capitano del team meneghino, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Il Milan, almeno secondo me, è un team attrezzato per riuscire a stare al passo con l’Inter”.

L’ex calciatore ha poi concluso il suo intervento: “La squadra di Fonseca, per il mio parere, è quella più attrezzata per togliere lo scudetto all’Inter. Cosa posso dire sui nerazzurri? Sono umani, ma nessuno pensava che potessero giocare così. Caricarsi a mille per ogni partita è davvero difficile”.