Olivera pensa al Como e svela un segreto di Conte: le dichiarazioni del terzino

Mathias Olivera ha parlato in vista della partita con il Monza e ha svelato un segreto su Antonio Conte: le dichiarazioni del terzino

Dopo il successo per 2-0 sul Monza, il terzino uruguaiano ha parlato ai microfoni di Radio CRC per commentare la sfida in programma con il Como di venerdì prossimo. Gli azzurri scenderanno in campo dalle 18.30 e proveranno a centrare la quinta vittoria di questo campionato, la settima considerando anche le due in Coppa Italia. Si tratterebbe del settimo risultato utile consecutivo, un ruolino impressionante dopo il decimo posto dello scorso anno.

Olivera carica i tifosi per il Como e svela un segreto di Conte

Il terzino ha parlato subito della settimana che il Napoli passerà al vertice della classifica di Serie A.

Abbiamo fatto una grande partita con il Monza. L’importante è vincere e vedremo alla fine dove arriveremo. Ora abbiamo una settimana per lavorare bene e pensare poi al Como.

Olivera si è quindi concentrato su Fabregas.

Sta facendo un grande lavoro. Il Como sta giocando benissimo e dovremo preparare molto bene la gara se vogliamo batterli.

Il calciatore uruguaiano ha poi svelato un segreto di Conte, quello legato alla difesa.

Stiamo lavorando benissimo alla fase difensiva. Conte ci tiene molto. Ovviamente anche quella offensiva è importante. Dobbiamo continuare così se vogliamo arrivare fino alla fine in testa.

Infine sul suo ruolo ha concluso.