Lotta scudetto, l’Inter avvisa il Napoli: il messaggio è netto

L’Inter avvisa il Napoli sul fronte scudetto, sarà una lotta aperta che il Biscione proverà a vincere sino all’ultima giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli attualmente comanda la classifica di Serie A, i ragazzi di Antonio Conte sono tornati in vetta 16 mesi dopo l’ultima volta. Dopo aver trascorso una miriade di tempo lontana dai riflettori, i calciatori azzurri hanno tutta l’intenzione di rimanerci per un lungo periodo. Per farlo i calciatori del Napoli dovranno lottare contro gli avversari più temibili: Inter, Juve e Milan. Ad impensierire maggiormente ad oggi è l’Inter di Simone Inzaghi che avvisa i partenopei.

L’Inter di Inzaghi questo fine settimana affronterà il Torino di Vanoli, gara ostica per i nerazzurri. Il Napoli ha la possibilità di mettere pressione a tutti, questo perché i partenopei apriranno questa settimana giornata di Serie A con la sfida contro il Como di Fabregas al Diego Armando Maradona. Si giocherà venerdì alle 18:30. I nerazzurri conoscono le qualità balistiche dei partenopei e intanto sfornano una prestazione eccellente in Champions League.

Inter: show in Champions, ora il Napoli teme il sorpasso

I ragazzi di Simone Inzaghi dopo la gara pareggiata all’Etihad in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, hanno vinto la loro prima partita del girone. Questa sera a San Siro è andato in scena il match tra Inter e Stella Rossa, terminato con un roboante 4-0 per il Biscione. L’Inter ha terminato il primo tempo in vantaggio per 1-0, con un goal da punizione spettacolare da parte di Hakan Calhanoglu. Dal primo minuto ha giocato anche l’ex Napoli Piotr Zielinski.

L’Inter ha pensato a dilagare nella seconda frazione di gara, il Napoli ora teme che i nerazzurri possano aver ritrovato la quadra della passata stagione che in quest’annata sembrava improvvisamente smarrita. Le maggiori criticità della squadra di Inzaghi quest’anno riguardano la fase difensiva, stasera poco impegnata. Nel secondo tempo sono arrivate le reti di Arnautovic, Lautaro e Taremi. L’ultimo su rigore. Il Toro è subentrato nella gara e ora vuole far male all’altro Toro, quello di Vanoli.

Tuttavia il Napoli rimane convinto nei propri mezzi e Conte sa che lo scudetto non è nelle richieste della dirigenza per quest’anno visto che si riparte da un catastrofico decimo posto. Ci sono squadre maggiormente collaudate come ad esempio il Milan di Fonseca o la Juve di Motta, oltre ovviamente alla già citata più e più volte Inter.