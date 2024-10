“Ci vogliono tre Zielinski per fare McTominay!”: si accende il dibattito in studio – VIDEO

Scott McTominay e Piotr Zielinski, chi è il migliore dei due? Durante ‘Il Bello del Calcio’ si è acceso un dibattito in studio.

Il Napoli gioca bene, vince e fa discutere. La squadra di Antonio Conte vince, convince e sta mostrando sempre più di avere incanalato al suo interno quei dettami tattici che dall’estate lo stesso allenatore sta cercando di imprimere sulla squadra.

Merito anche di quelli che sono i nuovi innesti, alcuni arrivati tardi e dunque non facilmente inseribili come spiegato dallo stesso Conte nelle ultime settimane. Ad oggi, però, il lavoro fatto dal tecnico col tempo a disposizione è sotto gli occhi di tutti, la fiducia della piazza è di poter vedere una squadra in costante crescendo.

Napoli, si accende il dibattito in diretta: meglio McTominay e Zielinski?

Durante la trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Televomero, si è accesa una discussione tra i presenti su due formazioni azzurre: quella di quest’anno targata Conte e quello di Luciano Spalletti che ha portato allo Scudetto. Tra le differenze sostanziali, oltre al modulo, anche le presenza di tre giocatori differenti: Buongiorno al posto di Kim, McTominay al posto di Zielinski ed ovviamente Lukaku al posto di Osimhen.

Franco Ordine e Francesco Modugno, entrambi presenti nel parterre de ‘Il Bello del Calcio’, hanno dato vita ad un’accesa discussione riguardo il valore del centrocampista polacco e quello scozzese. Il giornalista di Sky Sport ha prontamente sottolineato il valore di Zielinski, definendolo il miglior talento dei 22 giocatori.

La risposta di Ordine non si è fatta attendere: “Modugno è un vedovo inconsolabile di Zielinski, ma posso dirvi che per raggiungere la dimensione dello scozzese dovete prendere 3 Zielinski”, le parole schiette di Ordine. “La dea Eupalla si sta ribaltando”, ancora la risposta secca di Modugno.