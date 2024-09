Pestone su Di Lorenzo, Caressa perde la pazienza in diretta: “Ditemi che devo impazzire”

Il pestone subito da Giovanni Di Lorenzo ha fatto perdere la pazienza a Fabio Caressa: arriva il durissimo sfogo in diretta

Il Napoli ha vinto e convinto nella gara casalinga contro il Monza di ieri, conquistando la sua quarta vittoria in campionato e posizionandosi, per almeno una settimana, in testa alla classifica di Serie A. Gli azzurri si sono sbarazzati della squadra di Nesta nella prima mezz’ora, con i gol di Politano e Kvaratskhelia, riuscendo poi a mantenere la porta inviolata per la quarta partita di fila.

Una rosa ritrovata con un gruppo che appare rinato dopo il terribile decimo posto dello scorso anno. In una serata di festa come questa è stato dato un valore marginale ad un episodio che, però, avrebbe potuto condizionare e non poco il match del Maradona. Nel corso del primo tempo, infatti, Bianco ha colpito Di Lorenzo con un pestone sulla linea dell’area di rigore. L’arbitro Manganiello non ha fischiato alcun fallo.

Il pestone a Di Lorenzo fa perdere la testa a Caressa: lo sfogo in diretta

La decisione di non concedere un calcio di rigore al Napoli ha fatto arrabbiare più di un tifoso. Se la serata non si fosse presto incanalata nel modo giusto, in questo day after ne staremmo parlando con molta più enfasi. L’episodio controverso ha comunque fatto infuriare Fabio Caressa. Il noto giornalista, durante il post partita su Sky, infatti, ha espresso tutta la sua rabbia per la mancata uniformità di giudizio nelle scelte arbitrali.

Solo una settimana fa, infatti, per un fallo praticamente identico di Tavares su Dodo, l’arbitro ha assegnato calcio di rigore. Proprio per situazioni come queste, Fabio Caressa ha perso la pazienza e ha voluto sottolineare quanto avvenuto al Maradona.

A noi piace parare di questi fatti quando non influiscono sul risultato, così si può andare sul tecnico senza cadere nelle polemiche. Quante volte vanno detto che Step On Foot è calcio di rigore? No perché io ho sentito dire delle cose… “Non è proprio step on foot, è solo la punta”. Ma come? Ma impazzisco! Ma fatemi impazzire! Ditemi che devo impazzire, me lo dite prima! Cioè io dovrei contare la tacchettatura del giocatore? Se sono 6 tacchetti è step on foot, se sono 4 tacchetti non è step on foot? Ma di cosa stiamo parlando?

Parole al veleno da parte del noto giornalista, che ha espresso un parere condiviso da molti anche quest’oggi dai tifosi. Andrà fatta, ancora una volta, chiarezza sull’ennesimo episodio che ha lasciato più di un dubbio dopo il triplice fischio.