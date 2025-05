LIVE – Lecce-Napoli, ecco le formazioni ufficiali

17:15 Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Kristovic. All. Giampaolo

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

17: 10 Scontri all’esterno del Via del Mare (Clicca qui)

Dopo aver vinto contro il Torino, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere di nuovo in campo. Tra meno di due ore, infatti, gli azzurri sfideranno allo Stadio Via del Mare il Lecce di Marco Giampaolo.

Il Napoli, ovviamente, è chiamato alla vittoria per cercare di ottenere tre punti che sarebbero davvero fondamentali nella corsa scudetto con l’Inter. Proprio per questo motivo Antonio Conte ha scelto Mathias Olivera come sostituto dell’infortunato Buongiorno e non Rafa Marin.

