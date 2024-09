“Ho parlato con De Laurentiis”, sentenza in diretta sul futuro di Kvara: avete sentito?

Il giorno dopo Napoli-Monza, arriva la rivelazione in diretta radiofonica sul presidente Aurelio De Laurentiis. In casa azzurra, intanto, continua a tenere banco il rinnovo di Kvaratskhelia.

A Napoli è tornato l’entusiasmo: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerato il primo posto in classifica, in solitaria, ottenuto dopo la vittoria contro il Monza per 2-0. Una prova convincente da parte degli uomini di Antonio Conte, che intanto predica calma e vuole tenere con i piedi per terra tutto lo spogliatoio. I tifosi, però, intanto ritornano a essere entusiasti dopo un anno davvero complicato, che sembra a questo punto lontano anni luce.

Ad assistere alla partita dei partenopei, c’era anche il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis allo stadio Diego Armando Maradona. Così come confermato dal diretto interessato, a fargli compagnia è stato Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università Federico II di Napoli. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, confermando di aver parlato a lungo con il numero uno del club azzurro. Nel corso del suo intervento, inoltre, Trombetti si è detto fiducioso circa il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, svelando come De Laurentiis sembra essere sereno a tal proposito.

Trombetti: “Ho visto Napoli-Monza con De Laurentiis e abbiamo chiacchierato”

Il rettore emerito dell’Università Federico II di Napoli, Guido Trombetti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ho visto la gara con il presidente Aurelio De Laurentiis ed era contento, ma anche calmo e sereno. Abbiamo chiacchierato un sacco”, ha svelato Trombetti nel corso della sua intervista alla medesima emittente. “Lui ha preso un po’ le distanze dalla quotidianità della squadra in maniera molto intelligente”.

Guido Trombetti, inoltre, si è sbilanciato a proposito del futuro di Khvicha Kvaratskhelia (continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di contratto). Di seguito, quanto dichiarato:

“Lo rinnovano, devono solo avere il tempo di sedersi al tavolo. Non so se De Laurentiis andrà a Los Angeles prossimamente, ma per come vedo sereno il calciatore credo non ci siano problemi”.

Le parti continuano a diffondere calma e cautela, dopo le sirene insistenti della scorsa estate, anche se la dirigenza azzurra ha fatto capire che sia il club stesso che il giocatore hanno intenzione di risolvere la questione nei prossimi mesi o, chissà, nelle prossime settimane. Ciò che appare fuori discussione, invece, è il numero 77 sia una certezza assoluta per il Napoli del presente, con all’orizzonte un futuro che, si spera, possa continuare a essere tinto di azzurro.